Carlos Alcaraz derrotó a Ben Shelton y es campeón del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz ganó el Masters de Paris por primera vez en su carrera. Foto: NA.

El tenista español Carlos Alcaraz (3°) continúa demostrando que pudo recuperarse de forma efectiva de una lesión en la muñeca derecha y ganó la final del Masters 1000 de París, en Francia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, su rival en la final fue el estadounidense Ben Shelton (4°), ante quien se impuso por 7-6 (5) y 7-5.

Así, el español sumó su segundo título consecutivo, tras la conquista del ATP 500 de Viena y cerrará el año en el tercer lugar del ranking mundial, con cuatro meses de inactividad por la afección mencionada: su peor ubicación desde 2022.

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Carlos Alcaraz había arrancado el año en el primer puesto del listado mundial y lo hizo quedándose con el primer Australian Open de su carrera, aunque la temporada 2026 no le sonrió.

Luego de perder la final del Masters de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner (2°) en sets corridos, el murciano se anotó al 500 de Barcelona, en cuya segunda ronda debió abandonar por dolores en la muñeca derecha, que lo alejaron de las pistas durante casi cinco meses.

Fue en esa semana en la que Sinner le volvió a arrebatar el primer lugar del listado mundial, y el español no pudo volver a jugar un partido profesional hasta septiembre, cuando no pudo defender la corona del US Open y cayó en cuartos de final.

Tras eso, y aunque no tuvo un buen rendimiento en Shanghái, Alcaraz pudo levantar tres títulos, en Tokio, Viena y el mencionado certamen parisino, que le permiten cerrar un año complicado con una cara mucho mejor a la que tenía a mitad de la temporada.

Su rival de la final fue el duro Ben Shelton, dueño de una derecha veloz y un saque prodigioso que lo hicieron ganarse un lugar en el top 10, pero el español pudo demostrar su superioridad, y con dos quiebres en el segundo set, se llevó el partido en su segundo match point.

Así, al no anotarse al ATP de Estocolmo, Carlos Alcaraz tendrá una semana de descanso hasta la llegada de las Finals, que se disputarán entre el 15 y el 22 de noviembre.

En el torneo que se disputa en Turín, al que acceden los ocho jugadores que más puntos sumaron en la mayor parte de la temporada, y con la ausencia de Sinner por lesión, Alcaraz compartirá con Alexander Zverev, Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar. Los grupos que dividirán a los tenistas en dos zonas aún no fueron sorteados. (NA).