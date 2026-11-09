Liga Sureña: Pampero y Villa Mengelle definirán el título
El de Guatraché eliminó por penales a Independiente de Jacinto Aráuz, mientras que el Patotero dejó en el camino a Alpachiri.
Villa Mengelle de Jacinto Aráuz y Pampero de Guatraché se convirtieron en los finalistas de la Copa de la Liga en la Liga Sureña.
El Patotero se impuso en casa 2 a 0 ante Alpachiri, con goles de Aníbal Romero y Franco Licciardi.
En la ida, habían empatado sin goles.
Por su parte, de visitante, Pampero sacó a Independiente de Jacinto Aráuz por penales (5-3) tras empatar sin goles en los 90 minutos.
Para la Estrella marcaron Blanco, Polanco, Friedel, Fredes y Viera. Por el lado del Burgués anotaron Martens, Robert y Correa., mientras que Marlia malogró su disparo.
En la ida, habían empatado 2 a 2.
En la semana se sorteará en qué escenario irá la primera final.