Liga Sureña: Pampero y Villa Mengelle definirán el título

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Villa Mengelle de Jacinto Aráuz y Pampero de Guatraché se convirtieron en los finalistas de la Copa de la Liga en la Liga Sureña.

El Patotero se impuso en casa 2 a 0 ante Alpachiri, con goles de Aníbal Romero y Franco Licciardi.

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En la ida, habían empatado sin goles.

Por su parte, de visitante, Pampero sacó a Independiente de Jacinto Aráuz por penales (5-3) tras empatar sin goles en los 90 minutos.

Para la Estrella marcaron Blanco, Polanco, Friedel, Fredes y Viera. Por el lado del Burgués anotaron Martens, Robert y Correa., mientras que Marlia malogró su disparo.

En la ida, habían empatado 2 a 2.

En la semana se sorteará en qué escenario irá la primera final.