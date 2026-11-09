Liga de Villarino: los de Algarrobo pasaron y habrá una clásica final

Y habrá clásico nomás en la gran definición del certamen Clausura que organiza la Asociación de Villarino de Fútbol. Juventud Unida y Juventud Agraria estarán cara a cara para definir al mejor del segundo semestre.

En el marco de los partidos de vuelta por los octavos de final, los dos elencos de Algarrobo comenzaron perdiendo en casa, pero lo revirtieron y pasaron a la gran final.

"Juventú" empezó perdiendo 1 a 0 ante Fortín --gol de Emiliano Hansen--, pero lo dio vuelta con goles de Ari Villalba y Nicolás Millán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Luro, el elenco del "Pelado" Contreras había ganado 2 a 0.

Por su parte, Agrario estuvo 0-2 abajo ante Social Ascasubi, que madrugó con los tantos de Facundo Germani. Pero descontó Santiago D'anna y lo empató Agustín Lezcano, de penal.

En Ascasubi, el conjunto de Ulises Tomasetti había ganado 2 a 0.

La primera final se jugará en cancha de Agraria y la segunda en Unida, que terminó primero en la fase regular.

En tercera, también definirán los dos elencos de Algarrobo.

Y en Veteranos, chocarán Ascasubi y Fortín.