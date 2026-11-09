Liga de Dorrego: Independiente se quedó con el clásico y Monte ganó en Pringles

Independiente de Coronel Dorrego y Atlético Monte Hermoso fueron los ganadores jornada dominguera, tras disputarse los partidos de ida de los cuartos de final de la liguilla del Torneo “70° Aniversario del Club Villa Rosa”, que organiza la Liga Dorreguense de Fútbol.

En casa, el Rojo venció a Ferroviario 1 a 0. Pablo Gette, de penal, anotó el único tanto del cotejo.

Además, Atlético Monte Hermoso venció como visitante a Alumni de Coronel Pringles 3 a 2.

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Benjamín Fernández, en dos oportunidades, e Iván Tello (foto) facturaron para el ganador, mientras que Benjamín Bertellys y Silvio González anotaron para el local.

Finalmente, en Monte Hermoso, Suteryh y SUPA empataron sin goles.

El próximo fin de semana se jugarán las revanchas. A semis avanzaron los tres ganadores de llaves y el mejor perdedor.