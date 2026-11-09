Liga de Suárez: cayeron varios pesos pesados en los octavos de final

Racing de Carhué se metió entre los ocho mejores.

Los cruces eliminatorios del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez comenzaron con varias sorpresas.

Por caso, quedó eliminado el ganador del certamen Apertura Club Sarmiento de Pigüé, Puan FC, que había ganado su grupo, y Automoto de Tornquist.

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En tanto, Racing de Carhué y Peñarol de Piguë confirmaron su favoritismo.

Resultados:

--Puan F. Club 0 (2), San Martín de Carhué 0 (3). Definición por penales: para Puan F. Club anotaron Marcos Gigena y Lautaro Lobo, mientras Benjamín Schap le detuvo los tiros a Federico Pérez, a Ariel Romero y a Maximiliano Herrero. Para San Martín convirtieron Leandro Leguizamón, Ariel Ríos y Juan Ignacio Calzetta; Maximiliano Herrero le atajó a Agustín Echaide y Rafael Moyano erró el disparo.

--Peñarol de Guaminí 1 (Rodrigo De la Canal), Independiente de Rivera 1 (Celso Castillo). Independiente ganó por penales 4 a 3. Para Peñarol señalaron Juan Galeazzi, Rodrigo De La Canal y Alex Miranda, mientras Cristian Pelozo le atajó a Matías Troncoso y Joaquín Rantucho estrelló su remate en el travesaño. Para Independiente convirtieron Nicolás Díaz, Agustín Medina, Celso Castillo y Matías Soria, en tanto Juan Galeazzi atajó el tiro de Neyen Salina.

--Racing Club 3 (Abel Méndez, Alejo Martínez y Braian Benítez), Atlético Huanguelén 1 (Nahuel Báez).

--El Progreso 1 (Eduardo García), Automoto 1 (Joaquín Giménez). El Progreso ganó por penales 5 a 4. Para El Progreso convirtieron Matías Schroh, Nahuel Merkel, Matías Giménez, Milton Vander Tuin y Eduardo García. Para Automoto señalaron Arturo Peralta, Rodrigo Philipp, Kevin Carrizo y Juan Stefanof, mientras Santiago Rohwein le contuvo el remate a Julián Werner.



--Peñarol de Pigüé 2 (Martín Prost y Maico González), Empleados de Comercio 1 (Luka Olmedo).

--Independiente de San José 0, Deportivo Rivera 2 (Diego Casas y Alejo Bernalla).

--Tiro Federal de Puan 0 (4), Club Sarmiento 0 (3). Definición por penales: para Tiro Federal convirtieron Luca Orozco, Alejo Lucien, Nicolás Destéfano y Milton Agüero, en cambio desviaron sus remates Marcos Quiroga y Tomás Onorio; para Club Sarmiento anotaron Marcos Litre, Braian Pazos y Maximiliano Graff; a Alexis Palma y a Bautista Llamas les atajó los disparos Martín Álvarez, mientras que falló Valentín Otondo.

--Deportivo Argentino 1 (Bruno Ruggeri), Blanco y Negro 4 (Maximiliano Pecotche, Mariano Recofsky, Agustín Vitulili y Matías Enecoiz).

Los cuartos de final

--Independiente (Rivera) vs. San Martín (Carhué).

--El Progreso vs. Racing Club.

--Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Rivera.

--Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro.