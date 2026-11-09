Gastón Gaudio reveló que le gusta fotografiar a los linyeras

Impactantes declaraciones del ex tenista ante el periodista Juan Pablo Vasrky. Foto: captura de pantalla.

El ex tenista Gastón Gaudio reveló que le gusta coleccionar fotos que les saca a los "sin techo" y/o linyeras con los que se encuentra por el mundo.

"El Gato", en el tramo final de la campaña electoralista por la presidencia de Independiente, realizó esa impactante declaración en una entrevista en el canal Clank! (YouTube) de Juan Pablo Varsky.

"Estaba con mi cámara y yo tenía la particularidad que le sacaba a los homeless en el mundo, así arranqué", reveló Gaudio, como quien habla de un hobbie o directamente de una adicción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Entonces empecé sacándole fotos a todos los homeless del mundo", confirmó.

"En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco", dijo, casi invitando a su entrevistador a revisar el catálogo. Con una incomodidad relativa, a lo que Varsky acotó: "Sí, sí, sí".

La publicación de los pasatiempos vivificantes de Gaudio se da a semanas de las definiciones en Independiente, en las que el ganador de Roland Garrós lidera los sondeos por entre 8 y 10 puntos, aunque recalculó su estrategia para "bajar al territorio", según indicó La Política Online.

Este fue el incómodo momento: