Tres deportistas de Bahía representarán a la Argentina en el Mundial de Powerlifting de Las Vegas

Tres deportistas de Bahía Blanca viajarán a Estados Unidos para representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Powerlifting organizado por la WABDL (World Association of Benchers and Deadlifters), que se desarrollará entre el 18 y el 22 de este mes en Las Vegas.

La participación está prevista para el sábado 21, en el hotel Horseshoe y el equipo viajará un día antes para afrontar una nueva experiencia internacional.

Los tres competirán en la categoría Master 1, destinada a atletas de entre 40 y 47 años, aunque cada uno tendrá diferentes modalidades y objetivos.

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Diana Vallinotto -nacida en Carhué, pero radiacada en Bahía Blanca desde hace muchos años- participará en la categoría hasta 48 kilogramos, en las modalidades Push Pull, que combina press de banca y peso muerto, press de banca individual y peso muerto individual.

Cuenta con una destacada trayectoria internacional y varios títulos mundiales. En la edición del año pasado, disputada en Hawái, se consagró campeona mundial de la federación.

Por su parte, Mariano Miravalles competirá en Master 1 hasta 90 kilogramos, en Push Pull y peso muerto individual.

Será su sexta participación en un Mundial de Las Vegas, donde ya estuvo presente en cinco oportunidades. Con una extensa trayectoria y récords internacionales en la disciplina, buscará sumar nuevas medallas.

En tanto, para Gabriel Legurguro será una experiencia especial, ya que participará por primera vez en un Campeonato Mundial. Su clasificación llegó luego de competir en los torneos nacionales disputados en Neuquén, donde consiguió el pasaporte para representar al país en la cita internacional.

Con distintas trayectorias y experiencias, los tres deportistas compartirán el mismo desafío, que es representar a Bahía Blanca y a la Argentina en una competencia de nivel mundial.