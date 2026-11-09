Gerardo Vergara, tras conquistar el título sudamericano: “Volví para demostrar que estoy vigente”

Gerardo “El Tifón” Vergara volvió a lo más alto del boxeo argentino. El representante de Bahía Blanca venció por nocaut técnico en el noveno asalto a Darío Soto y se consagró campeón sudamericano de peso superwélter, en un combate disputado el sábado 7 de noviembre en el Casino Buenos Aires, en Puerto Madero.

Vergara dominó buena parte del combate, aunque reconoció que Soto le presentó dificultades en algunos pasajes. El rosarino lo sorprendió en el tercer round, pero el bahiense reaccionó rápidamente y tomó el control desde el cuarto asalto.

“Volví para demostrar que estoy vigente; ser campeón nuevamente es una alegría enorme. Esta victoria demuestra que nunca hay que bajar los brazos”, comentó el campeón, quien destacó el trabajo realizado para llegar en buenas condiciones al combate.

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La definición llegó en el noveno round, cuando una combinación de golpes dejó a Soto sin respuestas y el árbitro Adrián Ayunta decretó el nocaut técnico.

“Me preparé con mucho trabajo para esta oportunidad y pude cumplir el objetivo. Quería este título y lo fui a buscar desde el primer round. Sin dudas que se abren nuevos caminos y tengo que aprovecharlos”, expresó El Tifón, que así dejó atrás la derrota ante Rodrigo Coria y volvió a celebrar una consagración.

Con esta victoria, Vergara llevó su récord profesional a 22 victorias, 2 derrotas y 15 nocauts.

Fue la segunda pelea del año para el representante de Bahía Blanca, que sueña con una chance más grande.

"No pierdo la ilusión de pelear en Las Vegas; siento que es una chance que se va a dar en algún momento", puntualizó.