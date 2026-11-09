Con Messi y sin Harry Kane, los sindicatos de futbolistas eligieron el once ideal de 2026

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) oficializó a los mejores once futbolistas del año calendario 2025/26, entre los que el excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, volvió a integrar la formación, a diferencia de Harry Kane, último Balón de Oro.

La formación fue decidida exclusivamente por 19.806 futbolistas profesionales masculinos de todo el mundo; se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento en el período comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, en un año en el que se disputó la Copa Mundial de la FIFA.

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Los afiliados al sindicato de futbolistas profesionales eligieron el once ideal del año, que se alinea en un 3-3-4: en el arco, David Raya, español del Arsenal de Inglaterra; la línea de tres defensiva la formaron Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

En el mediocampo, el inglés y figura del Real Madrid, Jude Bellingham, acompañado por Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

Ante la sorpresiva ausencia de Harry Kane, ganador del Balón de Oro al mejor jugador del año, la delantera fue ocupada por el jugador sensación del momento, Lamine Yamal; el astro argentino Lionel Messi, que llegó a su tercera final del mundo; Erling Haaland, el noruego que por primera vez jugó un Mundial, en el que llegó a los cuartos de final; y, por último, Kylian Mbappé, el francés que quedó en semifinales, pero terminó como máximo goleador histórico de la Copa.

El astro argentino Lionel Messi vuelve a formar parte del equipo ideal del año por primera vez desde 2023 y amplía su récord histórico a 18 apariciones. Seleccionado por primera vez en 2007, el argentino se ha ganado la admiración de sucesivas generaciones de colegas del deporte.

Lamine Yamal, que también formó parte del equipo del año pasado, se convierte en el primer futbolista en ser seleccionado dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años. Se une así a sus compañeros, los campeones mundiales de 2026, David Raya, Pau Cubarsí y Rodri, con lo que eleva a 53 el récord de españoles con apariciones en el World 11 masculino.

Desde 2005, FIFPRO invita a futbolistas profesionales de todo el mundo a elegir el World 11. Sigue siendo el único premio futbolístico mundial que deciden exclusivamente los jugadores profesionales y que reconoce a los futbolistas que más han impresionado a sus compañeros.

¿Cómo fue la votación?

Los futbolistas profesionales emitieron sus votos a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores afiliados a ella.

Para el World 11 Masculino se evaluó a los jugadores en función de su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambos inclusive. Para poder optar al premio, debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Cada votante eligió a los tres futbolistas que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: arquero, defensa, centrocampista y delantero.

El arquero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones se ganaron un puesto en el World 11. La última plaza fue para el jugador de campo restante con mayor número de votos.

Arquero

David Raya (Arsenal, España)

Defensas

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rodri (Manchester City/Barcelona, España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)

Lamine Yamal (Barcelona, España)