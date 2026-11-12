Reválida: Olimpo visita a Kimberley en la ida de los cuartos de final

Olimpo se medirá esta tarde ante Kimberley, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, que comenzarán el pasado fin de seman (ver resultados abajo).

El partido se jugará desde las 15.30 en el estadio José Alberto Valle de Mar del Plata.

Marcos Liuzzi será el juez principal y el encuentro podrá verse por LPF Play.

La llave fue postergada por la visita del papa León XIV a nuestra país, lo que obligó a reprogramar la actividad.

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La revancha se disputará el martes en el Roberto Carminatti, desde las 16 y con Leandro Sosa Abrile como juez.

En ese duelo, el equipo bahiense tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y goles.

*Los elegidos

Para esta tarde, Carlos Mungo citó a 20 jugadores.

El principal cambio se dio en los delanteros, ya que no estará Federico González (lesión muscular) y regresará Joaquín Susvielles, tras recuperarse de un problema muscular.

De esta manera, los que viajaron a Mar del Plata son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Susvielles.

*Cómo llegan

Olimpo llegó a esta instancia tras recuperarse de la eliminación en semifinales de la Zona Campeonato, en manos del luego ascendido San Martín de Formosa.

Tras ese traspié, el aurinegro dejó en el camino a Gimnasia de Concepción del Uruguay, empatando sin goles en Entre Ríos e imponiéndose en el Carminatti por 1 a 0 (gol de Cristian Amarilla).

Kimberley, en tanto, estuvo a punto de meterse en la Zona Campeonato al cerrar el Nonagonal en Bahía, empatando sin goles ante Villa Mitre en El Fortín.

Luego, en los cruces, primero eliminó a Deportivo Rincón de Los Sauces, ganándole los dos partidos: 1 a 0 y 2 a 1.

Mientras que en octavos superó a Argentino de Monte Maíz, aprovechando la ventaja deportivo tras dos empates: 0 a 0 y 1 a 1.

*Un viejo conocido

El de esta tarde será el tercer enfrentamiento entre Olimpo y Kimberley de la temporada.

El aurinegro está invicto ante el Dragón este año, ya que ganó dos partidos 1 a 0 (uno de local y otro de visitante) y en el restante empataron sin goles en el Roberto Carminatti.

La última vez en el José Alberto Valle, el equipo dirigido por Carlos Mungo se impuso por 1 a 0, con gol de Cristian Ibarra.

Mientras que en Bahía también ganó por 1 a 0, pero con gol en contra del arquero Alan Báez, tras un remate de Braian Guille que dio en el palo.

Además, el año pasado también se cruzaron por la Reválida pero en los octavos de final.

En el partido de ida igualaron 1 a 1 en Mar del Plata (para el aurinegro marcó Alan Murialdo) y en la revancha ganó el equipo bahiense por 3 a 1 (goles de Cristian Amarilla, Enzo Coacci y Gonzalo Tarifa).

*El resto

Los cuartos de final se pusieron en marcha el pasado fin de semana, con un triunfo visitante y dos éxitos locales. Todos por 1 a 0.

El que festejó fuera de casa fue Cipolletti, que derrotó a Juventud Antoniana en Salta por 1 a 0, con gol de exdefensor de Sansinena Yago Piro.

La revancha irá el domingo a las 15, con arbitraje de Franco Morón.

Además, Sarmiento de La Banda le ganó a Alvarado en Santiago del Estero.

En Mar del Plata, se medirán el domingo a las 16 y con Diego Novelli como árbitro.

Mientras que en Pergamino, Douglas venció a Gimnasia de Chivilcoy.

El domingo, desde las 17, se enfrentarán por el partido decisivo con el puntaltense Fernando Marcos como juez principal.