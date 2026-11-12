Voces del ascenso medanense: un "Flaco" grande, dos bases que bajaron para subir y un "escopetero" clave

Huracán Caza y Pesca Médanos celebró su ascenso en el mítico Casanova, ni más ni menos. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Mientras el reloj descontaba los segundos finales que separaban a Caza y Pesca Huracán Médanos del campeonato en la Liga Bahiense de Básquet Bronce, dándole el ascenso a LBB Plata, Agustín Solomon se tomó unos segundos para festejar.

Primero, el base se acercó a Iván Gómez Lepez, figura de Pellegrini, y le habló un ratito al oído.

Ya habría tiempo para celebrar un merecidísimo logro.

"Siento mucha alegría y desahogo, porque fue una serie muy disputada y pareja. Recién se los decía a los chicos de Pellegrini, que no tienen que aflojar porque tienen otra chance. Les deseo lo mejor, fue una serie con partidos que se definieron en los últimos segundos en la mayoría", le contó Agustín a La Nueva.

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"Siempre cuando hay apellidos de renombre obviamente que te van a poner como candidatos, lo asumíamos así. La dirigencia nunca nos puso presión, fue más nuestra que otra cosa. Objetivo cumplido", agregó.

Con dedicatoria, Agustín Solomon celebra de cara a la tribuna, buscando a familiares y amigos.

Agustín, que el año pasado jugó la final por el título con su amado Olimpo en Primera, bajó dos categorías para terminar de jerarquizar un gran equipo, que por nombres enseguida se convirtió en candidato.

"Quería tomarme un año sabático, más que nada para terminar mi carrera universitaria. Llegó este llamado que al principio, por los nombres, ilusionaba. Vine para est, te voy a ser sincero, vine para ascender. Es un desahogo", admitió.

"La gente estaba muy ilusionada. Quiero agradecerle a la gente de Médanos, a los dirigentes porque no nos faltó nada y al equipo que puso lo que había que poner en los momentos clave. Ahora nos toca disfrutar", cerró Agustín y se sumó a los festejos.

Solomon dejará la bandeja pasada, convirtiendo un lujoso doble.

Esa media cancha Solomon la compartió con otro que mostró todas sus virtudes y también fue estandarte del equipo: Nicolás Sánchez.

"Estoy muy contento, llegamos con lo justo, con lesiones. Había que ganar como sea para no volver a Punta Alta y lo hicimos", admitió el ex-Estudiantes, Bahía Basket y Liniers, entre otros, luego de darle un abrazo interminable a Juan Cruz Redivo, goleador de la noche con 30 puntos y figura del cuarto punto de la final.

Nico Sánchez tira por sobre Bianco.

Nico Sánchez también tuvo su rato con la copa en los festejos.

"Desde que se armó el equipo éramos el candidato, teníamos esa presión pero sabíamos que teníamos con qué", agregó.

"Desde que llegué me hicieron sentir excelente, traté de guiar al equipo lo mejor que podía. Todo esto es gracias a la gente y todo el equipo, con esfuerzo se dio", cerró Nico.

Banegas disfrutó de otro logro en su carrera, ahora con 44 años.

El Flaco Banegas levanta, abraza y besa a Agustín Solomon.

Entre ellos, pibes que ya son mayores, estaba el cuarto mayor: Herman Banegas. A esta altura un bahiense por adopción y un referente de nuestro básquetbol, al que arribó hace ya 20 años para vestir la camiseta de Argentino.

Casi como un símbolo de su rol, el Flaco de 44 años habló unos minutos con La Nueva. luego de pasarle un cuchillo a Redivo, quien esperaba arriba del aro de calle Santa Fe para cortar las redes.

-Flaco, otra red más que cortás, ¿cómo lo vivís a esta altura de tu vida?

-Emocionante. Impresionante. Se armó un grupo tremendo, éramos tres o cuatro mayores y pibes de Médanos que dieron todo. Una alegría tremenda.

-De los mayores eras, sobradamente, el más grande... ¿cómo fue ser un poco la guía del grupo?

-Por lejos el más mayor, son todos unos nenes. Hay varios que podrían ser mis hijos. No sé si guiarlos, por ahí traté de enseñarles, apoyarlos en algo, en lo que pudiera.

Banegas levanta la copa entre sus compañeros.

El Flaco se suma desde las alturas a los festejos.

-Jugaron con un pueblo atrás, ¿eso lo hacía especial?

-Es muy bueno que la gente venga así: sanamente. Porque hay muchas veces que pasan cosas malas que no son parte del deporte y ganar así, más allá de la revalidad que hubo con Pellegrini, es algo muy lindo.

-¿Dónde ponés este logro en tu carrera?

-Tuve muchos en mi carrera, gracias a Dios. Siempre hay más derrotas que victorias, pero con 44 años obtener otro ascenso (el año pasado dio el salto de Segunda a Primera con Barrio Hospital), por más que sea la Liga de Bronce no deja de ser básquet y es hermoso.

Perrín apareció en un momento clave e hizo festejar a todos.

Solomon, Redivo, Banegas y el ya mencionado Redivo (ver nota acá) fueron los encargados de tirar del barco comandado por Gabriel Asnes, pero que también tuvo el acompañamiento ideal de otros intérpretes, para terminar generando un equipo campeón.

Uno de esos que apareció en un momento clave fue Franco Perrín, quien anotó tres triples fundamentales en el cierre del juego de ayer.

"Buena, escopetero...", lo bromeó un amigo antes de que comenzará a hablar con La Nueva.

"A veces toca meterla y a veces no, lo que intento es ayudar al equipo desde donde me toque. Por suerte hoy (por anoche) la metí", reconoció Franco.

Las tres bombas en 6 intentos fueron todos sus puntos en la noche. Ni más ni menos.

"Es una felicidad inmensa, en un partido muy duro logramos el objetivo. Fuimos tranquilos durante todo el torneo y creo que terminamos demostrando por qué éramos los candidatos", agregó.