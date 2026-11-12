Los cuartos de final de la LBB Oro comienzan en Estrella, Napostá, Bahiense y Pueyrredón

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con una marcada paridad entre los ocho equipos involucrados, se ponen en marcha esta noche, a las 21, las series de playoffs -al mejor de tres- correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Los seis primeros clasificaron directamente a esta instancia, mientras que Leandro N. Alem (octavo en la fase regular) bajó en el play-in a Liniers (séptimo), aunque el Chivo, en el siguiente cruce, logró la clasificación tras superar a Olimpo.

En consecuencia, finalmente el 7º y 8º de la fase regular accedieron a cuartos, más allá de invertir su posición.

De esta manera, los partidos de hoy los protagonizan 1º) Estrella-8°) Liniers (por streaming), 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Tendencia

La particularidad de las cuatro series es el predominio de uno de los dos equipos involucrados en los partidos que disputaron hasta acá.

Bahiense derrotó las cuatro veces que enfrentó a Villa Mitre, Estrella y Pueyrredón hicieron lo propio ante Liniers y Pacífico, respectivamente, mientras que Napostá le ganó cuatro de los cinco encuentros a L.N. Alem.

Todo esto, naturalmente, es cuestión del pasado y hoy los mismos rivales comienzan a escribir otra parte de la historia.

Estrella-Liniers

Estrella y Liniers se enfrentan en el Luis Álvarez, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal.⁩

Ninguno de los dos equipos registra novedades en cuanto a su actual plantilla.

Estrella fue primero en ambos tramos.

Arrastraba siete triunfos en fila, y cerró la fase regular intercalando 2 victorias y 2 derrotas, estas últimas, curiosamente, por idéntico marcador: 87-60 ante Pueyrredón y Villa Mitre, como visitante.

En el primer tramo sumó 9 triunfos y 2 derrotas (78,3 puntos a favor y 78,1 en contra), mientras que en el segundo acumuló 8 victorias y 3 caídas (78,1 a favor y 76,2 en contra).

En su cancha ganó 11 de los 13 partidos que disputó.

Liniers en el primer tramo tuvo un récord de 5-6 (72,4 puntos a favor y 76 en contra) y en el segundo, 6-5 (74,5 y 70,4).

Cerró la fase regular con una victoria en las últimas cinco presentaciones.

Perdió en el primer play-in ante L.N. Alem (82-65) y derrotó a Olimpo en el siguiente (95-52), estableciendo la mayor diferencia en un partido de todos los disputados en el torneo.

De visitante, en tanto, ganó 6 y perdió 8.

Historial

Ganador Cancha

Estrella: 77-66 Liniers (primer tramo)

Estrella: 85-80 Estrella (segundo tramo)

Napostá-L.N. Alem

Napostá y Leandro N. Alem se miden en el Antonio Palma, donde dirigirán Eduardo Ferreyra, Juan Cruz Schernenco y Sam Inglera.

Los locales están completos y a la visita le falta nuevamente Matías Such (se recupera de una apendicitis).

Napostá fue segundo en ambos tramos. En el primero con 9 triunfos y 2 derrotas (78,3 puntos a favor y 71 en contra). En el segundo cosechó 7 victorias y 2 caídas (80,5 a favor y 79 en contra).

En su escenario logró 12 triunfos y perdió 4.

Juega con la ventaja de una final extra en caso de no adjudicarse este segundo tramo, por haber obtenido el primero.

L.N. Alem tuvo récord de 4-7 en el primer tramo (75,2 puntos a favor y 77,9 en contra) y 6-5 en el segundo (82,8 y 83,2).

El play-in le ganó a Liniers, 82 a 65.

De visitante tuvo 7 triunfos y 11 derrotas.

Llega con 5 victorias en fila.

Historial

Ganador Cancha

Napostá: 67-59 L.N. Alem (primer tramo)

Napostá: 80-63 Napostá (J1 semis)

L.N. Alem: 97-92 (86-86) L.N. Alem (J2 semis)

Napostá: 88-84 Napostá (J3 semis)

Napostá: 91-89 Napostá (segundo tramo)

Bahiense-Villa Mitre

Bahiense del Norte y Villa Mitre se miden en el Manu Ginóbili, con arbitraje de Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Tanto el local como la visita tienen todos los jugadores a disposición.

Bahiense tuvo el mismo récord en ambos tramos: 7-4.

En el primero promedió 77,8 puntos a favor y 71,1 en contra, mientras que en el segundo terminó con 72 y 68,5.

De local, en su cancha (sin contabilizar las finales que fueron neutrales), ganó 11 de los 13 partidos -terminó invicto en casa en el segundo tramo- y la última victoria en esa condición fue justamente ante su rival de hoy.

Villa Mitre también sumó en los dos tramos idéntica cantidad de triunfos y derrotas: 6-5.

En el primero, con 76,3 puntos a favor y 76,1 en contra, y en el segundo, con 83,6 y 73,8.

Como visitante tuvo idéntico récord: 7-7.

Historial

Ganador Cancha

Bahiense: 84-74 (69-69) Villa Mitre (primer tramo)

Bahiense: 85-81 Bahiense (J1 cuartos)

Bahiense: 72-62 Villa Mitre (J2 cuartos)

Bahiense: 73-68 Bahiense (segundo tramo)

Pueyrredón-Pacífico

Pueyrredón y Pacífico se enfrentan en el Vicente Palermo, con arbitraje de Sebastián Giannino, Horacio Sedán y Joel Schernenco.

En el local regresa Damián Carci, recuperado de la fractura de un dedo de una mano.

La visita, en tanto, continúa sin Santiago Loos (fractura del escafoides de la muñeca derecha) y Guillermo Lucas está con un leve esguince de tobillo.

Pueyrredón tuvo 6-5 en el primer tramo (74,5 puntos a favor y 67,4 en contra) y 7-4 en el segundo (76,1 y 70,3).

En su cancha logró 11 triunfos y sufrió 3 derrotas.

Pacífico, en tanto, cerró el primer tramo con 5-6 (79,9 puntos a favor y 83,2 en contra) y el segundo, con 7-4 (85,6 y 83,9).

Como huésped ganó 5 y perdió 7.

Historial

Ganador Cancha

Pueyrredón: 87-69 Pueyrredón (primer tramo)

Pueyrredón: 82-59 Pacífico (segundo tramo)