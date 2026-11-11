¡Médanos está de fiesta! Caza y Pesca Huracán se consagró campeón de la LBB Bronce y ascendió

Caza y Pesca armó su fiesta completa tras salir campeón en el mítico Casanova. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El regreso de la tercera división al ámbito de la Asociación Bahiense tuvo un equipo novato que ya en su primera experiencia en divisiones superiores se armó para ascender. Y lo consiguió logrando 32 victorias en 41 partidos (78,04%).

Esa cifra se cerró esta noche, cuando Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó a Pellegrini, 73 a 70, selló 3-1 la serie final del segundo tramo y se convirtió en campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", logrando el ascenso a la LBB Plata.

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Banegas recibió la copa. Lo escoltan Guillermo Barco, presidente de la ABB, y Carlos Bevilacqua, intendente del partido Villarino.

A partir de la llegada de Nicolás Sánchez, Juan Cruz Redivo y Herman Banegas (más la incorporación poco después de Agustín Solomon), los medanenses automáticamente cargaron con el peso de ser candidatos, algo que, a medir por los resultados, poco les costó llevarlo, porque se adjudicaron ambos tramos, demostrando la superioridad.

De cabeza: Themtham, Nico Sánchez y Solomon.

Hoy se notó desde el inicio que para los dos podía ser el último partido de la serie, con lo que eso significaba y pesaba.

Y esta noche superó su última prueba, porque la tuvo complicada, una vez más ante un gran rival, pudo sacarlo adelante.

En el ida y vuelta permanente, sin pausa, los primeros puntos llegaron recién en 2m27 de juego, con un doble de Andrés Almirón. Y hasta abrir el marcador, hubo 0-3 en triples y 0-6 en dobles de Caza y 0-3 triples, más 0-3 dobles de Pelle.

Todos salen a festejar con el goleador.

El azulgrana insistió con Almirón, escapó 5-0 y los medanenses anotaron transcurridos 4m45, por intermedio de Redivo, llegando hasta ahí con 0-2 en triples y 0-7 en triples. Preocupante por cierto,

Aprovechando la defensa zonal, Gómez Lépez metió un par de triples y los puntaltenses escaparon 11-4.

Atrás, Santiago Frayssinet contenía a Banegas, siendo el primero que empezó a desgastarlo y después entró Chaves para cumplir la misma tarea.

El ingreso de Starc, poco más tarde, llegó con un triple y el primer cuarto terminó 16-12 para Pelle.

Los porcentajes demostraban lo que había sido el trámite: Caza, con 0-2 en t3, 4-12 en t2 y 4-8 en t1, mientras que Pelle, mejor, hizo 3-7 en t3, 2-10 en t2 y 3-4 en t1.

Nicolás Sánchez toma el tiro delante de Agustín Bianco.

En el segundo cuarto los medanenses metieron ritmo de la mano de Solomon y Nico Sánchez, sumado a los rompimientos de Redivo y El Caza pasó al frente por primera vez, 21-20 en 3m25.

Pelle se olvidó de Gómez Lepez que venía dulce, los dos se apuraron y de todo el desconcierto salió mejor parada la visita.

Bianco habla con Chaves. Atrás, Frassinet.

El equipo dirigido por Juanse Palumbo se hundió más en defensa, regaló el tiro a distancia, y adelante, mientras Bianco distribuyó el juego, Chaves tomó el protagonismo atacando el canasto.

Lo cierto que Pellegrini tuvo algo más de variantes y se fue al descanso largo con un marcador corto a su favor: 33-28.

Mateo Barrera busca un receptor para descargar.

En los primeros minutos del complemento Pellegrini mostró mayores recursos, sabiendo que Gómez Lepez se llevaba la mayor atención defensiva y apareciendo Barrera como principal alternativa, generalmente, por el lado débil.

Inclusive, con Bianco en el banco Pelle quedó sin base natural (Juani Castro no jugó por una lesión) y tuvo capacidad para pasarse la pelota y generar juego.

Atrás, Cataffi contuvo a Banegas y el resto estuvo activo, mientras que adelante siguieron apareciendo actores, como Almirón y un ratito de Starc, hasta que salió con una dolencia.

La máxima de 9 (51-42) no era garantía a futuro. Y Caza, empujando, aprovechando algunos cortes y jugando interior se puso a 3 (54-51) a falta de 50 segundos para cerrar el cuarto.

Perrín fue clave cuando calentó la mano.

Esto, más un triple de Perrín, lo dejó a uno (55-54, con parcial de 12-4), finalizando el cuarto con una última corrida de Pelle que definió Almirón: 57-54 la visita.

Esa mejora de los medanenses se extendió en el último cuarto, sumándole gol perimetral con un par de triples (Solomon y otro de Perrín), haciendo una ofensiva menos previsible y descomprimiendo un poco a Banegas-Redivo.

Nico Sánchez, a la vez, atacó seguido por el eje y abrió la cancha con pases, para que el local sacara 3 de ventaja.

Enfrente, Pelle apostó más al juego interior, aprovechando algunas ventajas físicas y fue Gómez Lepez, quien entró después de un rato, quien destrabó la ofensiva con otro triple (el quinto, de siete), recuperando la ventaja, 65 a 63.

Definitivamente se trataba de un final cerradísimo, empatados en 66 a falta de 3 minutos.

Agustín Solomon es Spider-Man...

Ahí empezarían a jugar la individualidades. Chaves y Solomon atacaron el canasto, uno de cada lado, Gómez Lépez fue a la línea y no falló, aunque nuevamente Perrín rompió el molde con un triple,a falta de 1m08, y puso adelante a Caza 71-70. Enfrente, Themtham se apresuró y otra vez Nico Sánchez consumió segundos, descargó para Perrín y falló de tres.

Otra oportunidad tuvo Pellegrini, cuando repuso del fondo y tomó el tiro Gómez Lepez, el más efectivo, pero esta vez no pudo ser.

Y fue Redivo, la gran figura, quien selló el final con dos libres a falta de 13 segundos, porque eran 3 de luz y Pelle intentó, forzado, un tiro que lejos estuvo de llegar a destino.

El Casanova se llenó de humo con las bengalas de la gente de Médano, que llegó en gran número y se encargó de pintar el Casanova de celeste, blanco y amarillo...

Ninguno quiso perderse los festejos.

La fiesta empezó en Bahía y terminará en Médanos, con Caza y Pesca Huracán escribiendo una de las páginas deportivas más importantes del pueblo.

La síntesis:

Caza y Pesca Huracán Médanos (73): A. Solomon (14), N. Sánchez (7), F. Perrín (9), J.C. Redivo (30), H. Banegas (8), fi; B. Bobb, T. Martz, M. Nievas (3), B. Meschini y B. López (2). DT: Gabriel Asnes.

Pellegrini (70): A. Bianco (2), I. Gómez Lepez (24), M. Barrera (7), S. Frayssinet, Andrés Almirón (10), fi; G. Chaves (11), F. Starc (6), A. Godeas (2), L. Cataffi (6) y N. Themtham (2). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Caza y Pesca, 12-16; 28-33; 54-57.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Sam Inglera.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Caza y Pesca, 3-1.

Cómo sigue

Pellegrini tendrá otra oportunidad de ascender, enfrentando a Espora (penúltimo de la LBB Plata), en una serie al mejor de cinco.