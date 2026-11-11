¡Médanos está de fiesta! Caza y Pesca Huracán se consagró campeón de la LBB Bronce y ascendió
En el regreso de la tercera categoría al ámbito de la ABB, los del partido de Villarino fueron los primeros en festejar.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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El regreso de la tercera división al ámbito de la Asociación Bahiense tuvo un equipo novato que ya en su primera experiencia en divisiones superiores se armó para ascender. Y lo consiguió logrando 32 victorias en 41 partidos (78,04%).
Esa cifra se cerró esta noche, cuando Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó a Pellegrini, 73 a 70, selló 3-1 la serie final del segundo tramo y se convirtió en campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", logrando el ascenso a la LBB Plata.
A partir de la llegada de Nicolás Sánchez, Juan Cruz Redivo y Herman Banegas (más la incorporación poco después de Agustín Solomon), los medanenses automáticamente cargaron con el peso de ser candidatos, algo que, a medir por los resultados, poco les costó llevarlo, porque se adjudicaron ambos tramos, demostrando la superioridad.
Hoy se notó desde el inicio que para los dos podía ser el último partido de la serie, con lo que eso significaba y pesaba.
Y esta noche superó su última prueba, porque la tuvo complicada, una vez más ante un gran rival, pudo sacarlo adelante.
En el ida y vuelta permanente, sin pausa, los primeros puntos llegaron recién en 2m27 de juego, con un doble de Andrés Almirón. Y hasta abrir el marcador, hubo 0-3 en triples y 0-6 en dobles de Caza y 0-3 triples, más 0-3 dobles de Pelle.
El azulgrana insistió con Almirón, escapó 5-0 y los medanenses anotaron transcurridos 4m45, por intermedio de Redivo, llegando hasta ahí con 0-2 en triples y 0-7 en triples. Preocupante por cierto,
Aprovechando la defensa zonal, Gómez Lépez metió un par de triples y los puntaltenses escaparon 11-4.
Atrás, Santiago Frayssinet contenía a Banegas, siendo el primero que empezó a desgastarlo y después entró Chaves para cumplir la misma tarea.
El ingreso de Starc, poco más tarde, llegó con un triple y el primer cuarto terminó 16-12 para Pelle.
Los porcentajes demostraban lo que había sido el trámite: Caza, con 0-2 en t3, 4-12 en t2 y 4-8 en t1, mientras que Pelle, mejor, hizo 3-7 en t3, 2-10 en t2 y 3-4 en t1.
En el segundo cuarto los medanenses metieron ritmo de la mano de Solomon y Nico Sánchez, sumado a los rompimientos de Redivo y El Caza pasó al frente por primera vez, 21-20 en 3m25.
Pelle se olvidó de Gómez Lepez que venía dulce, los dos se apuraron y de todo el desconcierto salió mejor parada la visita.
El equipo dirigido por Juanse Palumbo se hundió más en defensa, regaló el tiro a distancia, y adelante, mientras Bianco distribuyó el juego, Chaves tomó el protagonismo atacando el canasto.
Lo cierto que Pellegrini tuvo algo más de variantes y se fue al descanso largo con un marcador corto a su favor: 33-28.
En los primeros minutos del complemento Pellegrini mostró mayores recursos, sabiendo que Gómez Lepez se llevaba la mayor atención defensiva y apareciendo Barrera como principal alternativa, generalmente, por el lado débil.
Inclusive, con Bianco en el banco Pelle quedó sin base natural (Juani Castro no jugó por una lesión) y tuvo capacidad para pasarse la pelota y generar juego.
Atrás, Cataffi contuvo a Banegas y el resto estuvo activo, mientras que adelante siguieron apareciendo actores, como Almirón y un ratito de Starc, hasta que salió con una dolencia.
La máxima de 9 (51-42) no era garantía a futuro. Y Caza, empujando, aprovechando algunos cortes y jugando interior se puso a 3 (54-51) a falta de 50 segundos para cerrar el cuarto.
Esto, más un triple de Perrín, lo dejó a uno (55-54, con parcial de 12-4), finalizando el cuarto con una última corrida de Pelle que definió Almirón: 57-54 la visita.
Esa mejora de los medanenses se extendió en el último cuarto, sumándole gol perimetral con un par de triples (Solomon y otro de Perrín), haciendo una ofensiva menos previsible y descomprimiendo un poco a Banegas-Redivo.
Nico Sánchez, a la vez, atacó seguido por el eje y abrió la cancha con pases, para que el local sacara 3 de ventaja.
Enfrente, Pelle apostó más al juego interior, aprovechando algunas ventajas físicas y fue Gómez Lepez, quien entró después de un rato, quien destrabó la ofensiva con otro triple (el quinto, de siete), recuperando la ventaja, 65 a 63.
Definitivamente se trataba de un final cerradísimo, empatados en 66 a falta de 3 minutos.
Ahí empezarían a jugar la individualidades. Chaves y Solomon atacaron el canasto, uno de cada lado, Gómez Lépez fue a la línea y no falló, aunque nuevamente Perrín rompió el molde con un triple,a falta de 1m08, y puso adelante a Caza 71-70. Enfrente, Themtham se apresuró y otra vez Nico Sánchez consumió segundos, descargó para Perrín y falló de tres.
Otra oportunidad tuvo Pellegrini, cuando repuso del fondo y tomó el tiro Gómez Lepez, el más efectivo, pero esta vez no pudo ser.
Y fue Redivo, la gran figura, quien selló el final con dos libres a falta de 13 segundos, porque eran 3 de luz y Pelle intentó, forzado, un tiro que lejos estuvo de llegar a destino.
El Casanova se llenó de humo con las bengalas de la gente de Médano, que llegó en gran número y se encargó de pintar el Casanova de celeste, blanco y amarillo...
La fiesta empezó en Bahía y terminará en Médanos, con Caza y Pesca Huracán escribiendo una de las páginas deportivas más importantes del pueblo.
La síntesis:
Caza y Pesca Huracán Médanos (73): A. Solomon (14), N. Sánchez (7), F. Perrín (9), J.C. Redivo (30), H. Banegas (8), fi; B. Bobb, T. Martz, M. Nievas (3), B. Meschini y B. López (2). DT: Gabriel Asnes.
Pellegrini (70): A. Bianco (2), I. Gómez Lepez (24), M. Barrera (7), S. Frayssinet, Andrés Almirón (10), fi; G. Chaves (11), F. Starc (6), A. Godeas (2), L. Cataffi (6) y N. Themtham (2). DT: Juan Sergio Palumbo.
Cuartos: Caza y Pesca, 12-16; 28-33; 54-57.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Sam Inglera.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Serie: Caza y Pesca, 3-1.
Cómo sigue
Pellegrini tendrá otra oportunidad de ascender, enfrentando a Espora (penúltimo de la LBB Plata), en una serie al mejor de cinco.