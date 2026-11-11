Redivo: "Le dimos una alegría muy grande a la gente de Médanos y eso me pone muy contento"

Juan Cruz Redivo regresa al banco tras una de sus tantas conversiones clave y es recibido como un héroe. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con su zurda indetenible y sus variantes en ataque que excedían claramente la categoría, Juan Cruz Redivo coronó una gran noche, siendo la figura del triunfo que le dio el campeonato y el ascenso a Caza y Pesca Huracán Médanos de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, hacia la LBB Plata.

El jugador surgido en Pacífico anotó puntos de todos los colores, para terminar como el goleador del partido con 30 unidades, en la victoria ante Pellegrini, por 73 a 70, en el cuarto juego de la final.

"No te puedo explicar la felicidad que tengo, siento que le dimos una alegría muy grande a la gente de Médanos y eso me pone muy contento", le dijo Juan Cruz a La Nueva. mientras el humo de las bengalas todavía invadía el mítico Casanova y familiares, amigos e hinchas celebraban con el plantel.

Su última planilla de la temporada explica la importancia que tuvo no sólo en el triunfo de hoy, sino en todo el año, siendo junto con Agustín Solomon, Nicolás Sánchez y Herman Banegas los responsables de que Caza llevara el mote de candidato a lo largo de todo el torneo.

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Esta vez, los 30 puntos de Redivo llegaron tras los siguientes números: 9-13 en dobles, 1-2 en triples y 9-12 en simples. Además de bajar 7 rebotes y dar 2 asistencias, casi sin descansar (jugó 37m52s).

"Sabíamos que teníamos cierta responsabilidad, jugamos muy tranquilos durante todo el año. Los dirigentes y el cuerpo técnico no nos pusieron ningún tipo de presión y eso nos ayudó mucho para jugar lo más libres posibles", contó.

"La principal virtud fue la unión del equipo, somos un grupo muy unido y creo que esa es la clave para todo", remarcó.

Mientras sus compañeros lo esperaban para una de las tantas fotos con la copa, Juan Cruz soltó su última frase y se sumó a los festejos.

-Bajaste de Primera para esto, me imagino...

-Olvidate. El objetivo era este y por suerte se cumplió...

-Felicitaciones, a festejar...