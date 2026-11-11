Octavos del Clausura 2026: cruces, días y horarios de los playoffs de la Liga Argentina

El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos los cruces de octavos de final. Luego de finalizar la fase regular, la Liga Profesional dio a conocer el calendario de los partidos que marcarán el inicio de los playoffs, con encuentros programados entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La primera llave será protagonizada por Vélez y Belgrano, que se enfrentarán el viernes 20, desde las 20, en el estadio José Amalfitani.

Uno de los datos destacados del cuadro es que Boca y River solamente podrán cruzarse en una hipotética final, debido a sus respectivas ubicaciones y al armado de las llaves.

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Ese partido decisivo ya tiene fecha y escenario confirmado: se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Así se jugarán los octavos de final

Viernes 20

-20.00: Vélez-Belgrano (TNT Sports).

Sábado 21

-15.00: Defensa y Justicia-Barracas Central (ESPN Premium).

-17.00: Argentinos Juniors-Independiente (TNT Sports).

Domingo 22

-16.00: Rosario Central-Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

-19.00: River-Lanús (TNT Sports).

-22.00: Instituto-Huracán (ESPN Premium).

Lunes 23

-17.00: Gimnasia La Plata-Newell's (TNT Sports).

Miércoles 25

-21.00: Boca-Independiente Rivadavia (ESPN Premium).