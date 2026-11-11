Fue campeón con Vélez y Racing, luchó contra el alcohol y "los malos pensamientos" y un llamado lo salvó

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Por lo general, el testimonio de vida y la voluntad de superación siempre están aferrados a la fe: a la de una fuerza espiritual, a la creencia en un ser superior o al compromiso de uno mismo en querer superar los malos trances y de saber esquivar las tentaciones que te arrastran a las sombras de una oscuridad a la que es fácil llegar pero tremendamente complicado salir.

“Cuento lo que me pasó para que otros que estén en peligro puedan reflexionar y reaccionar sobre sus actos”, fue la introducción de Jonatan Cristaldo en las charlas abiertas que brindó en nuestra ciudad y en los dos clubes de Punta Alta: Sporting y Rosario.

Invitado por la religión que profesa y como integrante de “Los Atletas de Cristo”, el ex delantero de Vélez, Racing y la Selección nacional, que en junio quedó libre de Oriente Petrolero de Bolivia, disertó sobre sus experiencias como futbolista profesional, los excesos que lo llevaron al límite de su existencia y qué fue lo que le hizo modificar radicalmente el rumbo de su vida.

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“Hace tres años conocí a Dios y hoy puedo sonreírle a mis hijos y hablar con ustedes sin cargos de consciencia. No le encontraba sentido al hecho de ser el mismo todos los días, no me ilusionaba con nada ni encontraba motivos para vencer a la depresión; sentía que era lo mismo el cielo y el infierno, hasta que un llamado de mi terapeuta, por orden del altísimo, me hizo recapacitar y salir adelante”, ofreció como revelación en tiempo presente.

Hace un par de meses, el “Churry”, campeón con Vélez (Clausura 2009) y Racing (temporada 2018-19 y Trofeo de campeones 2019), fue hasta los extremos en una entrevista que le dio al programa La Noche de TyC Sports.

Contó como afrontó la lucha contra el alcohol y de que manera desaparecieron de su cabeza los pensamientos suicidas.

“Un día iba manejando mi camioneta por la Panamericana viendo a que árbol encarar con acelerador a fondo; quería apagarme por completo, pero un llamado de mi terapeuta me salvó la vida”, expresó antes de referirse al resurgimiento de la depresión y a cuál fue su vía de escape durante aquel pasado tormentoso: “No aguantaba más el dolor y el sufrimiento, pero el milagro ocurrió: justo en ese instante suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”, contó el futbolista surgido de las inferiores del Fortín.

Durante aquel período, también salía a bailar porque no podía conciliar el sueño cuando se quedaba en su casa.

“Si no iba de caravana me quedaba a beber solo mientras miraba televisión. Lo hacía como una forma de escapar a lo que estaba viviendo. “Ahora no tomo más; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no había probado una gota de alcohol. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi plan de escape”, confesó.

Por otra parte, el atacante repasó cuál había sido la principal motivación que tuvo desde chico y cómo cumplir aquel objetivo también repercutió en su vida.

“No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”, admitió.

Actualmente se encuentra sin equipo desde mediados de 2026, tras una extensa trayectoria que incluyó pasos por Vélez, Racing y Newell’s en el fútbol argentino. También vistió las camisetas de Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil, Monterrey y Cruz Azul de México, y formó parte de la Selección Argentina Sub-20 en 2009. A lo largo de su carrera disputó 516 partidos, convirtió 137 goles y consiguió tres títulos en el fútbol argentino.

“Nací con una pelota abajo del brazo, pero fui creciendo, me fui acercando al retiro y, al no tener propósitos personales ni metas reales de vida, la presión del ´¿qué voy a hacer?´ se fue tornando inaguantable”, describió.

“El vació que sentía lo llenó Dios, por eso hoy, a los 37 años, no quiero colgar los botines. Recibí algunas propuestas de clubes de la Primera Nacional que estoy evaluando de cara al 2027”, adelantó quien disputó un solo partido (amistoso) con el seleccionado argentino mayor (ante Polonia en Varsovia, derrota 1-2) en el ciclo de Sergio Batista como DT.

En noviembre de 2019 fue denunciado por violencia de género por su pareja en ese entonces, la boliviana Morella de Las Heras. Sin embargo, en marzo del 2021 fue archivada la causa por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires a pedido de su misma expareja.

En una entrevista con el Diario AS, tras firmar con Independiente Petrolero, admitió haber encontrado su lugar en el mundo en el territorio boliviano, pues había logrado rehacer su vida y repuntar en el plano futbolístico al aumentar su cuota goleadora y ayudando a sus equipos a participar de las competencias internacionales.

A ello se le podría agregar que superó momentos de profunda soledad y depresión vinculados al deporte, y en la actualidad comparte contenidos en sus redes sociales enfocados en su fe religiosa y su vínculo con el cristianismo.

En la charla que brindó en el salón Reviver de nuestra ciudad (Inglaterra 450), Jony compartió: “Es feo estar solo, entender que los amigos del éxito huyeron cuando las luces de las marquesinas se apagaron, cuando tus bolsillos dejaron de llenarse de plata y cuando tu fama pasó a un segundo plano”.

Ama a Vélez, al que llegó a los 7 años, aunque valora, y mucho el título conseguido con Racing en 2018-2018, después de 6 meses sin jugar por renegado y por tener la cabeza en otro lado.