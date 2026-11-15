Reválida: Cipolletti, Sarmiento de La Banda y Douglas están en semis y la buena noticia para Olimpo si avanza

Cipolletti, Sarmiento de La Banda y Douglas Haig se metieron en las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, donde el martes intentará avanzar a Olimpo cuando cierre su llave con Kimberley en el Roberto Carminatti.

Cipo clasificó entre los 4 mejores tras vencer nuevamente a Juventud Antoniana de Salta, esta vez por 3 a 0, y sellar la llave con un 4 a 0 global.

Los goles del albinegro en la Visera los anotaron Brandon Obregón (a los 23 minutos), Federico Acevedo (56m.) y Andrés Almirón (69m.).

En los salteños fue expulsado Tadeo Marchiori, a los 58 minutos.

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Dirigió Franco Morón.

Además, en Mar del Plata, Sarmiento de La Banda dejó en el camino a Alvarado, tras empatar sin goles en el Minella y será rival de Cipo en la siguiente instancia.

El 1 a 0 de la ida le permitió a los santiagueños avanzar de fase.

En el Torito fue expulsado su entrenador Pablo Martel, a los 6 minutos del complemento.

El árbitro del encuentro fue Diego Novelli.

La eliminación de Alvarado le permite a Olimpo quedar como segundo mejor equipo en caso de avanzar a semifinales (le alcanza con empatar el martes), por lo que definiría la próxima llave como local y con ventaja deportiva.

Si esto sucede, el rival del aurinegro sería Douglas Haig, que hoy consiguió un gran empate ante Gimnasia de Chivilcoy y se metió en semis.

Si el que pasa es Kimberley, Douglas tendrá la ventaja deportiva.

El elenco de Pergamino igualó 2 a 2 como visitante (había ganado la ida 1 a 0), con un gol a los 84 minutos, luego de estar 2 a 0 abajo y con un jugador menos.

Los tantos del rojinegro los anotaron Mariano Muri (a los 48 minutos) y Joaquín Castellano (84m.). A los 80 había visto la roja Nicolás Canela.

Mientras que para Gimnasia habían abierto la cuenta Marcos Salvagio (21m.) y Ezequiel Morales (46m.). También fue expulsado Joaquín Gallo (90m.).

Dirigió el puntaltense Fernando Marcos.