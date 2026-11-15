Bella Vista se metió en la final, Sporting jugará la Promoción y descendió La Armonía

Bella Vista se metió esta tarde en la final de los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur, que hoy también tuvo el descenso de La Armonía tras la victoria de Sporting, que jugará la Promoción.

La Loma venció en la semifinal a San Francisco, por 2 a 1, como visitante y luego de comenzar perdiendo.

Los goles de los Gallegos los anotaron Nahuel Bardella, a los 75 minutos, y Lautaro Vega -en contra-, a los 87.

Mientras que para el Celeste había abierto el marcador Alexis Vega, a los 71.

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En local, además, fue expulsado Sebastián Leguiza por una agresión, a los 91.

El árbitro del encuentro fue Mariano Perretti.

Tras esta victoria, Bella Vista jugará la final de los cruces ante Libertad, que ayer eliminó a Huracán por penales.

El ganador se medirá ante el Globo, que fue el mejor de la fase regular y también se quedó con el Apertura.

*Desempate

En cancha de Liniers, en tanto, Sporting superó a La Armonía por 2 a 0 en el partido desempate por la permanencia.

Los dos goles del elenco puntaltense los anotó Jonathan Font -el segundo de penal-, a los 55 y 90 minutos.

El rojinegro, además, jugó con 10 hombres desde los 30 minutos por la expulsión de Valentino Barone.

El juez del partido fue Marcos Gómez.

Con este resultado, el equipo velezano perdió la categoría y Sporting espera rival de la B para jugar la Promoción.