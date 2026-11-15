El seleccionado femenino de Sur jugó su primer partido modalidad XV

Scrum entre Sur (izquierda) y Oeste, supervisado por el árbitro Ernesto Haack. Fotos: prensa URS.

El seleccionado de rugby femenino de la Unión de Rugby del Sur disputó este domingo un amistoso en modalidad XV ante su par de la Unión de Oeste de Buenos Aires.

El partido se llevó a cabo en la cancha del club Coronel Suárez RHC, donde la URS se quedó con la victoria por 19 a 12. Contó con el arbitraje de Ernesto Haack (Sur).

Para el combinado de la unión bahiense significó el primer partido bajo la modalidad de 15 jugadoras por equipo, en un paso adelante que el rugby femenino del país intenta dar en forma definitiva para el año que viene, más allá que en algunas uniones ya se viene jugando así.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las jugadoras de Sur para este partido fueron Agustina Almirón (Palihue), Sofía Almirón (Palihue), Antonella Azcárate (Palihue), Hannah Bajura (Palihue), Nadine Blanco (Universidad Nacional del Sur), Jensen Amy Bonabelli (Palihue), Isabel Cánepa (Palihue), Victoria Cánepa (Palihue), Emilia Cos (Palihue), Isabella Gaspar (Palihue), Gianela Giménez (Palihue), Melina González (Sol de Mayo), Naara Jurado (Palihue), Amparo Lucotti (Palihue), María Paz Maxenti (Santa Rosa RC), Victoria Pérez Russo (Santa Rosa RC), Daniela Repasi (Sol de Mayo), Betina Rodríguez Manzi (Palihue), Alina Romero (Santa Rosa RC), Micaela Vergara (Universidad Nacional del Sur), Sofía Villafain (Sol de Mayo), Antonella Zengarini (Universitario) y María Eugenia Zengarini (Universitario).

El cuerpo técnico estuvo integrado por Oscar Benvenuto (head coach), Eliana Teófilo (asistente) y Valeria Victoria (mánager).

Recordamos que a nivel clubes esta temporada se jugó el torneo "Camino al 15", aunque los equipos jugaron en modalidad 12, como un primer paso para salir del tradicional seven, formato en el que se juega desde hace años y puntualmente desde 2003 en nuestra ciudad