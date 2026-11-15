Gustavo Fernández festejó su primer Masters en tenis adaptado
El argentino, número cuatro del mundo, derrotó al británico Alfie Hewett (2° del ranking) por 2-6, 6-4 y 6-1 en la final disputada en Barcelona.
Gustavo Fernández, número 4 del mundo en tenis adaptado, derrotó este domingo al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en la final disputada en Barcelona, España.
Fue en la definición de las NEC Wheelchair Singles Masters 2026, un torneo de cierre de temporada del que participan los 8 mejores del mundo.
La final demandó un tiempo de 2 horas y 22 minutos.
En semifinales "Gusti", de 32 años, había derrotado a Martín De La Puente (3°) por 6-1 y 6-2.
El Masters era una cuenta pendiente para Fernández ya que anteriormente jugó las finales de 2019, 2021 y 2023, pero nunca había podido conquistar el título.
Justamente su rival de hoy en la definición (Nº2 del ranking y primer preclasificado) lo había derrotado en este mismo torneo y también en la instancia decisiva de las ediciones 2021 y 2023.
Pero esta vez, el riotercerense dio vuelta la historia ante un Hewett que batalló salvando cinco match points en el último game, antes que Fernández lograse cerrar el partido.