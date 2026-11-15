Ronaldinho volvió al fútbol profesional a los 46 años y debutó con triunfo en Ravenna

La magia volvió a aparecer en una cancha de fútbol. A los 46 años, Ronaldinho Gaúcho regresó este domingo a la actividad profesional y tuvo su esperado debut con la camiseta del Ravenna, que venció 2-0 a Forlì en el clásico regional correspondiente a la Serie C de Italia.

El brasileño fue titular, utilizó la tradicional camiseta número 10 y permaneció en cancha durante los primeros 46 minutos, antes de ser reemplazado en el entretiempo bajo una gran ovación de los hinchas presentes en el estadio Bruno Benelli.

Más allá de que no consiguió convertir —sigue a las puertas de alcanzar los 300 goles en su carrera profesional—, Ronaldinho dejó su participación en el encuentro. El ex Barcelona y Milan intervino en la acción que derivó en el primer tanto del Ravenna, convertido por Giulio Donati sobre el cierre de la primera etapa.

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Así fue la jugada:

También estuvo cerca de registrar una asistencia mediante una precisa ejecución desde un tiro de esquina, en otra de las acciones que despertó la expectativa del público, que acudió especialmente para presenciar el regreso de una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El segundo gol del Ravenna llegó en el complemento, cuando Ronaldinho ya no estaba en el campo, y fue obra de Simone Rabbi para establecer el 2-0 definitivo.

Un poco de historia

La presencia del brasileño representó un acontecimiento especial para el fútbol italiano. Ronaldinho no disputaba un partido oficial desde septiembre de 2015, cuando vistió la camiseta de Fluminense. Después, anunció formalmente su retiro en 2018, aunque continuó participando en encuentros de exhibición y eventos especiales.

Su vínculo con Ravenna comenzó este año, cuando se incorporó al proyecto del club no sólo como futbolista, sino también como socio e inversor. Su contrato contemplaba la posibilidad de volver a disputar al menos un encuentro oficial, una promesa que finalmente se concretó en el clásico ante Forlì.

Con su regreso, el campeón mundial con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005 volvió a escribir un capítulo tan inesperado como singular: más de una década después de su última función profesional, el inolvidable crack volvió a calzarse los botines y a pisar una cancha para competir oficialmente.