Federal Amateur: Huracán va por la épica en el Bule

Huracán de Ingeniero White irá esta noche por la heroica. Tendrá que remontar un 0-3 de la ida para poder pasar a Ferro de General Pico e instalarse en la final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur 2026.

El Globo sufrió un duro revés en La Pampa y tendrá otra exigente prueba en el Bruno Lentini.

El cotejo se jugará a las 20, con arbitraje de Lautaro Paletta, de Tandil.

El elenco de Mauro Brunelli no podrá contar con Fabián Dauwalder --expulsado en la ida-- y seguramente meta mano en el equipo inicial.

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Huracán está invicto en su escenario, aunque hoy deberá golear.

El ganador de esta llave definirá ante Racing de Olavarría, que dejó en el camino a Deportivo Norte de Mar del Plata.

En La Feliz, el chaira se impuso por penales 6 a 5, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Ese mismo resultado se había registrado en la ida.