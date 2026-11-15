Federal Amateur: Huracán va por la épica en el Bule
Recibe, desde las 20 en el Bruno Lentini, a Ferro de General Pico y tiene que remontar un 0-3 de la ida.
Huracán de Ingeniero White irá esta noche por la heroica. Tendrá que remontar un 0-3 de la ida para poder pasar a Ferro de General Pico e instalarse en la final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur 2026.
El Globo sufrió un duro revés en La Pampa y tendrá otra exigente prueba en el Bruno Lentini.
El cotejo se jugará a las 20, con arbitraje de Lautaro Paletta, de Tandil.
El elenco de Mauro Brunelli no podrá contar con Fabián Dauwalder --expulsado en la ida-- y seguramente meta mano en el equipo inicial.
Huracán está invicto en su escenario, aunque hoy deberá golear.
El ganador de esta llave definirá ante Racing de Olavarría, que dejó en el camino a Deportivo Norte de Mar del Plata.
En La Feliz, el chaira se impuso por penales 6 a 5, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Ese mismo resultado se había registrado en la ida.