Atento Olimpo: se definen hoy tres de las llaves de cuartos de final de la Reválida

Cipolletti y Juventud Antoniana definen a uno de los semifinalistas. Foto: El Tribuno de Salta

Mientras Olimpo espera para definir su llave ante Kimberley de Mar del Plata, esta tarde se definirán las otras tres series de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro se presentará recién el martes, cuando reciba al Dragón desde las 20.15 con arbitraje de Leandro Sosa Abrile.

Tras el 1 a 1 en La Feliz, otro empate clasificará al equipo bahiense a semifinales.

No obstante, esta tarde la actividad comenzará en la Visera rionegrina, cuando Cipolletti reciba a Juventud Antoniana de Salta.

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El partido iniciará a las 15 y será dirigido por Franco Morón.

En la ida, el albinegro se impuso por 1 a 0, por lo que hasta perdiendo por un gol avanzará de fase.

Luego, a las 16, Alvarado será local de Sarmiento de La Banda con ventaja deportiva.

En el José María Minella dirigirá Diego Novelli.

En el primer duelo de la llave los santiagueños ganaron por 1 a 0.

Por último, a las 17, Gimnasia de Chivilcoy esperará por Douglas Haig de Pergamino.

El árbitro principal será el puntaltense Fernando Marcos.

En la ida el rojinegro ganó por 1 a 0 como local.