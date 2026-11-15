Organizando la semana: LBB Oro, Plata y Bronce, todo lo que se juega desde mañana

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Dentro de un calendario que se ha podido cumplir sin mayores modificaciones respecto de las fechas establecidas originalmente por la Asociación Bahiense, en la recta final de definiciones sí se van comprimiendo los días de disputa y todos con mucho en juego.

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La semana entrante tendrá el miércoles como día pulmón, ocupando el resto de las jornadas con actividad, involucrando a equipos de las cuatro categorías superiores.

El detalle:

Lunes 16

LBB Oro: segundos partidos de las series cuartos de final -al mejor de tres- entre Liniers (0)-Estrella (1), L.N. Alem (1)-Napostá (0), Villa Mitre (0)-Bahiense del Norte (1) y Pacífico (1)-Pueyrredón (0).

LBB Oro: segundo encuentro por la serie permanencia -al mejor de cinco- con Independiente (0)-Barrio Hospital (1).

Martes 17

LBB Plata: segundo partido de la serie final del segundo tramo -al mejor de cinco- con Altense (0)-San Lorenzo (1), en Villa Mitre.

Promoción: primer juego de la serie -al mejor de cinco- entre Espora (penúltimo de la LBB Plata) y Pellegrini (segundo de la LBB Bronce), en Altense.

Femenino: segundo encuentro correspondiente a la final del segundo tramo -al mejor de cinco- entre 9 de Julio (1) y Bahiense (0), por ahora, en Independiente.

Miércoles 18

Este día, en principio, no habrá partidos de los torneos superiores.

Jueves 19

LBB Oro: eventuales terceros partidos de los cuartos de final, de ser necesarios, entre Estrella-Liniers, Napostá-L.N. Alem, Bahiense-Villa Mitre y Pueyrredón-Pacífico.

En caso de que las cuatro series se definan el lunes, la ABB deberá resolver si las semifinales comienzan este mismo jueves o bien se trasladan a la siguiente semana.

Viernes 20

LBB Plata: tercer partido de la serie final del segundo tramo -al mejor de cinco- entre San Lorenzo y Altense, en Olimpo.

Sábado 21

Promoción: segundo juego de la serie -al mejor de cinco- entre Pellegrini (segundo de la LBB Bronce) y Espora (penúltimo de la LBB Plata), en Altense.

Domingo 22

Por el momento no hay programados partidos de torneos superiores.