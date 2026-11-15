Liga de Villarino: se paraliza Algarrobo con la primera final entre los clásicos rivales

Llegó la hora de la verdad. Después de casi 50 años, Juventud Agraria y Juventud Unida estarán cara a cara en una final. Será en la definición del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Esta tarde, desde las 16, se jugará la primera final en el Ovidio Colamosca de "Agrario".

La revancha irá en siete días en el Néstor Parassole de "Jueventú".

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Algarrobo --generador de innumerables futbolístas de relieve internacional y nacional-- se paralizará por un rato.

Juventud Unida viene de dejar en el camino a Fortín Club de Pedro Luro y Juventud Agraria eliminó a Social Ascasubi, ganador del Apertura.

Desde que Agrario volvió a Villarino, jugaron 8 clásicos y no perdió, con 6 triunfos.

Los dos elencos de Algarrobo no se ven en una definición desde 1977, donde prevaleció "Juventú".

Por si fuera poco esta definición, los dos clásicos rivales también chocarán en Tercera.

Hablaron los referentes

"Estamos en la final por el plantel de jugadores, tanto los grandes como los chicos. Los de acá y los que vienen de afuera dejan todo cada vez que les toca jugar", sostuvo Ulises Tomasetti, DT de Agrario.

"Y un clásico genera sensaciones hermosas. Se vive una adrenalina difícil de explicar y más cuando se trata de una final. Esperemos que sea un hermoso momento para todos", amplió.

¿Qué esperamos de la final? Ganarla, pero la serie va a hacer durísima porque Unida tiene un gran equipo. Esperemos sacar un buen resultado de local y ver cómo nos preparamos para los siguientes 90 minutos", cerró.

Por su parte, Juan Contreras --integrante de la dupla técnica junto a Axel Larrea de Juventud Unida-- también se refirió a la definición entre los conjuntos de Algarrobo.

"Logramos armar un equipo que está convencido de lo que hace, que intenta jugar en todas las canchas de la misma manera y fuimos muy regulares", destacó el "Pelado".

"El clásico genera algo muy lindo para lo que es el pueblo, que es muy futbolero. Que los dos equipos estén jugando la final en Primera y tercera habla de cómo somos en Algarrobo y de cómo tomamos este fútbol. La Liga se hizo muy competitiva y todos los clubes aportaron para crecer", añadió.

Finalmente, el DT puso el foco en los cotejos.

"Queremos estar a la altura en estas dos finales. Esperemos que los chicos no cambien su forma de jugar por más que sea un clásico. Estamos acá porque jugamos en todos lados y no tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo como equipo y como grupo", concluyó.