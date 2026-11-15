Con presencia bahiense, Godoy Cruz y Tristán Suárez definen al campeón de la Primera Nacional
Se miden desde las 17 en cancha de Belgrano. El ganador asciende y el perdedor jugará el reducido.
Godoy Cruz, con el bahiense Áxel Rodríguez, y Tristán Suárez disputan esta tarde la gran final de la Primera Nacional, que determinará al campeón de la categoría y el primer ascenso a la elite nacional.
El partido decisivo se disputará en cancha de Belgrano de Córdoba, desde las 17 y con arbitraje de Nicolás Ramírez, juez del último superclásico.
El encuentro podrá verse en vivo por LPF Play.
En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y de persistir el empate el ganador se definirá por penales.
Aquel equipo que se consagre campeón será el primer ascendido a la Liga Profesional.
Mientras que el perdedor se sumará al Reducido, que otorga el segundo boleto a la Primera División.
Godoy Cruz llegó a esta instancia tras ganar su grupo con 66 puntos, los mismos que Ferro pero con mejor diferencia de gol, tras ganar 19 partidos, empatar 9 y caer en 8 encuentros.
En esa campaña, Áxel Rodríguez disputó 28 partidos.
Además, el bahiense de 29 años marcó 7 goles y dio 4 asistencias.
Tristán Suárez, en tanto, se quedó con su zona tras sumar 64 unidades, con 16 victorias, 16 empates y sólo 4 derrotas.