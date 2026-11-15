La Armonía-Sporting, a suerte y verdad para evitar el descenso

Marcando un antes y un después en la historia de la Liga del Sur, La Armonía y Sporting protagonizarán esta tarde un partido desempate en el que estará en juego nada menos que el descenso a la B de la Liga del Sur.

Velezanos y rojinegros estarán cara a cara esta tarde, desde las 16, en cancha de Liniers.

En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se ejecutarán penales.

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Los dos elencos compartieron el último puesto en la tabla general, más allá de realizar muy buenas campañas en el Clausura.

El que evite la pérdida de categoría tendrá que esperar para jugar la Promoción ante un equipo de la B.

En el año jugaron cuatro veces. En primer cotejo en el Mendizábal lo ganó el velezano 2 a 1, luego repitió el equipo de Fito Cuello (3-1); ya en el Clausura ganó Sporting en casa 2 a 0 y, finalmente, ganó La Armonía 1 a 0.

El operativo policial dispuso que el público de Sporting ingrese por calle 12 de octubre, mientras que los velezanos deberán hacerlo por Alem y Trelew.