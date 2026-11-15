San Francisco y Bella Vista van por un lugar en la final del playoff

San Francisco --que evitó el descenso y la Promoción en la última fecha-- y Bella Vista irán hoy por el pasaje a la final del playoffs en el certamen Clausura de la máxima división de la Liga del Sur.

El cotejo se jugará a las 16, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Mariano Perretti.

El ganador de esta llave se cruzará con Libertad, que ayer venció por penales a Huracán (5-3) tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.

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El Santo de Julio Román terminó segundo en el Clausura, mientras que el elenco de Martín Carrillo fue tercero.

En el Apertura, el albiverde ganó 3 a 1 en la Loma y luego el Sanfra se impuso 2 a 1 en el Novoa.

Ya en el Clausura, el celeste ganó de visitante 2 a 1 y empataron 1 a 1 en la revancha.