San Francisco y Bella Vista van por un lugar en la final del playoff
Se miden desde las 16 en el Gustavo Novoa. En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales. El ganador se cruzará contra Libertad en la definición.
San Francisco --que evitó el descenso y la Promoción en la última fecha-- y Bella Vista irán hoy por el pasaje a la final del playoffs en el certamen Clausura de la máxima división de la Liga del Sur.
El cotejo se jugará a las 16, en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Mariano Perretti.
El ganador de esta llave se cruzará con Libertad, que ayer venció por penales a Huracán (5-3) tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.
El Santo de Julio Román terminó segundo en el Clausura, mientras que el elenco de Martín Carrillo fue tercero.
En el Apertura, el albiverde ganó 3 a 1 en la Loma y luego el Sanfra se impuso 2 a 1 en el Novoa.
Ya en el Clausura, el celeste ganó de visitante 2 a 1 y empataron 1 a 1 en la revancha.