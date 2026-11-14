Julio Román y la salvación de Sanfra: “Uno ya está grande y cuesta recuperarse”

El pasado sábado 31 de octubre quedó marcador en la historia contemporánea en el fútbol de la Liga. La última fecha de la fase regular del certamen Clausura puso en juego un descenso y la Promoción con varios equipos involucrados. Uno de ellos era San Francisco, que sobre la hora derrotó a Liniers 1 a 0 y evitó un triple desempate con Sporting y La Armonía.

El DT Santo Julio Román –quien reemplazó a Emmanuel Dambolena en el Apertura— padeció el camino de su elenco, aunque haya terminado con final feliz.

Ahora, el conjunto de Villa Italia jugará los playoffs ante Bella Vista, pero el experimentado entrenador le contó a La Nueva sus sensaciones de una temporada particular.

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“Pasamos por todas las sensaciones; vaivenes emocionales, futbolísticos y de toda índole. Uno ya está grande y cuesta recuperarse después de este tipo de partidos y de definiciones”, confesó Julio.

--Imagino como fueron esas últimas semanas antes del cotejo contra el chivo.

--Estás pensando permanentemente en los partidos, cuesta dormir, pasas por distintas circunstancias que, aún explicándolas al grupo, pocos las entienden.

“Y siempre me acuerdo de las palabras que nos dijo Eduardo Grispo allá por 1991 cuando Villa Mitre comenzó a ser importante en la Liga. Casualmente, jugábamos contra Liniers, que si zafábamos de ese partido nos encaminábamos al título, y nos preguntó que nos pasaba porque estábamos duros, no nos podíamos mover. Y ahora pasó algo parecido en los primeros 25 minutos, hasta que pudimos agarrarle la mano al partido. Nos empezamos a pasar la pelota un poco mejor y algo construimos en cuanto al juego, aunque el partido fue durísimo y parejísimo”, añadió.

--¿Es difícil manejarlo, pese a tu experiencia?

--Sí, sobre todo por la forma en la que uno vive todo esto. Y doy un ejemplo: el de Miguel Russo, quien hasta el final de sus días estuvo adentro de una cancha. El día que no tenga más ganas, más pasión o esté sin ganas de pensar, no hay que ir más. Pero espero que me dure un poco más, ja, ja.

--¿La previa del choque ante Liniers fue distinta?

--Totalmente, incluso habíamos perdido los tres partidos contra Liniers. Charlamos mucho con el profe (Rolo Aluestiarte) y nos pidió que la semana previa al partido estemos tranquilos. Incluso, no hicimos charla después de perder contra Huracán. Tocamos algún error particular, pero no más que eso.

“Además, entrenamos todos los días en la cancha y, por suerte tenemos al mejor canchero de Bahía: Mauricio Díaz. Hubo mucho vestuario, muchas charlas, mucho mate y todo eso nos hizo mucho bien”.

--¿Qué impronta tuviste en el equipo?

--Si le preguntas como juega el equipo de Román, no sé si te van a saber decir, pero siempre busco que los jugadores tengan fundamentos del lugar que ocupan dentro de la cancha.

--Pero la aparición de Castellano jugando delante del 5 fue muy positiva.

--Creo que a Marcelo le encontramos el lugar. Entiende todo, pero al darle esa libertad, se sintió mucho mejor. El equipo lo buscaba permanentemente para ponerlo de cara al arco y ante Liniers llegó de 9 en el gol que nos dio la victoria.

--Por momentos tuviste que apelar a varios pibes.

--Jugaron chicos 2010, como el hermano del ‘Tanque’ Castiglioni y el pibe Ocampo. Pero ya en esta parte no podíamos ponerlos porque había mucho en juego. Y, sinceramente, me gusta darles oportunidades a los chicos jóvenes, pero me gusta subirlos para que se queden. No es la forma nuestra ponerlos en una etapa tan difícil.

--¿Y te costó meterte en el ruedo?

--Sinceramente, no tenía muchas ganas de dirigir Primera, pero después se dio como se dio. Metí otra vez la cabeza en el hormiguero, pero es lo que nos gusta y terminamos con una sonrisa.

--Y ahora se viene Bella Vista.

--Lo bueno que ya no tenemos que sacar cuentas. Y ahora estamos pensando en seguir jugando. Contra Bella Vista nos fue muy bien y esperemos que no nos pase a la inversa que ante Liniers.

El orgullo de “Chachana”

Adrián Genco, ayudante de campo de Julio Román, se refirió a ser el ladero de un técnico tan jerarquizado en el medio local.

“Era un desafío muy grande trabajar con él. Trabajar con Julio es un orgullo muy grande. Por esa cuestión lo tuve que pensar cuando me llamó, pero me pegó dos empujones y acá estoy, ja, ja”, contó.

“Agarramos un fierro caliente, porque la situación era compleja, pero salió bien”, se alivió.

Los números de Julio

Con Román como DT, el Santo jugó 22 partidos, ganó 8, empató 7 y perdió 7. Anotó 17 goles y le convirtieron 22.