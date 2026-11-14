Un bahiense tuvo su estreno en la Primera de Racing, en el amistoso ante Colo Colo
La Academia cerró su año con derrota ante el elenco chileno por 2 a 1.
Racing Club de Avellaneda cerró ayer su año, con un partido ante amistoso ante Colo Colo en Chile, que tuve el estreno de un jugador bahiense.
La Academia cayó por 2 a 1 en Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.
Los goles del elenco chileno los hicieron Gedeón Díaz, a los 31 minutos y Francisco Marchant, al minuto del complemento.
Para el equipo argentino descontó Matías Pérez, a los 57.
Mientras que fueron expulsados Leonel Pérez en Racing (a los 59 minutos) y Méndez en Colo Colo (89m.).
En la Academia tuvo su estreno el bahiense Galo Volpe, quien ingresó a los 79 minutos.
El exdefensor de Liniers entró con la camiseta número 49 en lugar de Ignacio Rodríguez, como defensor por la izquierda.
Para Galo, de 22 años, capitán y campeón con la Reserva del elenco de Avellaneda, significó su estreno en el equipo principal luego de ir varios encuentros al banco.
Volpe llegó a Racing con edad de Novena, luego de disputar un encuentro con la Primera de Liniers.
Sue encuentro en la máxima del Chivo fue con 15 años y por el torneo Clasificatorio Regional del 7 de noviembre de 2019, en la victoria ante Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 4 a 0.
Lo curioso es que Galo ingresó a los 69 minutos en lugar de Thiago Pérez (hoy jugador de Villa Mitre) y se fue expulsado a los 82 por el árbitro Diego Novelli Sanz.
Además, jugó 7 encuentros y marcó un gol en el Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur.
(Datos: Eduardo "Cocho" López)