Un bahiense tuvo su estreno en la Primera de Racing, en el amistoso ante Colo Colo

El bahiense Galo Volpe hizo su estreno en la primera de Racing.

Racing Club de Avellaneda cerró ayer su año, con un partido ante amistoso ante Colo Colo en Chile, que tuve el estreno de un jugador bahiense.

La Academia cayó por 2 a 1 en Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Los goles del elenco chileno los hicieron Gedeón Díaz, a los 31 minutos y Francisco Marchant, al minuto del complemento.

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Para el equipo argentino descontó Matías Pérez, a los 57.

Mientras que fueron expulsados Leonel Pérez en Racing (a los 59 minutos) y Méndez en Colo Colo (89m.).

En la Academia tuvo su estreno el bahiense Galo Volpe, quien ingresó a los 79 minutos.

El exdefensor de Liniers entró con la camiseta número 49 en lugar de Ignacio Rodríguez, como defensor por la izquierda.

Para Galo, de 22 años, capitán y campeón con la Reserva del elenco de Avellaneda, significó su estreno en el equipo principal luego de ir varios encuentros al banco.

Volpe llegó a Racing con edad de Novena, luego de disputar un encuentro con la Primera de Liniers.

Sue encuentro en la máxima del Chivo fue con 15 años y por el torneo Clasificatorio Regional del 7 de noviembre de 2019, en la victoria ante Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 4 a 0.

Lo curioso es que Galo ingresó a los 69 minutos en lugar de Thiago Pérez (hoy jugador de Villa Mitre) y se fue expulsado a los 82 por el árbitro Diego Novelli Sanz.

Además, jugó 7 encuentros y marcó un gol en el Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur.

(Datos: Eduardo "Cocho" López)