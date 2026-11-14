Liga Nacional Femenina: Unión Bahía se presenta en el Manu Ginóbili y Vélez le dio otro golpe a Boca

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez

La cuarta presentación como local sumará esta noche Unión Bahía, recibiendo a El Biguá (Neuquén), desde las 21, en el Manu Ginóbili.

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El partido, correspondiente a la Conferencia Sur, será dirigido por Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique.

Ambos llegan con mismo récord (1-6), el equipo bahiense sumando la victoria ante Peñarol, 71-58, de local, y las neuquinas superando justamente a Unión Bahía, 66-62, cuando se enfrentaron en la primera rueda.

Las visitantes perdieron el último jueves el clásico frente a Independiente, 70-59, teniendo enfrente a la bahiense Josefina Torruella, que terminó con 11 puntos (9-12 en libres), 6 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos.

En ese encuentro hizo su debut la flamante refuerzo y que resultó figura, Sofía Wolf, con 18 puntos (2-7 en triples, 5-9 en dobles y 2-3 en libres) y 5 rebotes.

Unión Bahía viene de ceder de visitante ante Vélez, 63-41 y frente a Boca, 77-42.

El promedio de puntos es uno de los aspectos mejorar del equipo que orienta Julián Turcato, que anota a razón de 51,1 por juego. Su rival de hoy, en tanto, convierte 58,6 por partido.

El plantel para hoy lo integran: Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Delfina Álves da Florencia, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Victoria Flores, Martina Bussetti, Victoria Martín, Juana Montivero, Isabella Canutti, Uma Di Yorio y Camila Gherzi.

Tras este partido, Unión Bahía volverá a la ruta, para visitar el próximo fin de semana a Quilmes y Peñarol, sábado y domingo, respectivamente.

Sin Roldán

En el plantel no está Isabella Roldán, camino a Singapur, junto con Santina Cherot, para participar del Women’s Basketball Without Borders, que se desarrollará del 18 al 21.

Preocupación en Boca

Vélez derrotó anoche a Boca, 76 a 72, provocándole la segunda caída al xeneize.

Más allá de la derrota, hay preocupación porque Luciana Delabarba se retiró lesionada (tobillo derecho) restando 2m32. Además, fue expulsado el entrenador Gabriel Fernández, a falta de 6m08, cuando perdían 64-57.

Las figuras velezanas fueron Macarena Jerez, con 20 puntos (4-6 en triples, 3-5 en dobles y 2-2 en libres), más 5 rebotes y 2 asistencias, y Sofía Lombardero, aportando 23 puntos, con 1-6 en triples, 6-12 en en dobles y 8-11 en libres, más 7 rebotes, 3 recuperos y 3 asistencias.

El clásico

Además del partido en nuestra ciudad, esta noche, a las 20.30, también jugarán el clásico Peñarol-Quilmes, en el Domingo Robles del milrrayitas.