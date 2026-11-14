Argentino busca el milagro en la última fecha de la Reválida regional

Dentro de un escenario de posibilidades complejo pero matemáticamente posible, Argentino le pondrá hoy fin a la temporada de XV en el Regional Pampeano A.

Recibirá a Biguá (Mar del Plata) por la tercera y última fecha de la Reválida A-B correspondiente a la instancia en la que cuatro clubes (dos de la máxima categoría y otros dos del ascenso) aspiran a conseguir para sus uniones de origen, alguna de las dos plazas en la máxima categoría.

El partido se jugará en el Country a las 15.45 y será arbitrado por Juan Ignacio Rossello (Sur).

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En el caso de Argentino (8º) y San Ignacio (7º) son los clubes que provienen del TRP A, que por sus flojas campañas tienen que justamente revalidar dichos lugares ante el 1º (Unión del Sur) y Biguá (2º).

Hasta el momento el único equipo que aseguró cupo en la A 2027 es San Ignacio. Los marplatenses llevan 2 victorias y ya es el ganador de la Reválida A-B, sin importar el resultado que logre hoy ante Unión del Sur (15.45). Si perdiera y ganara con bonus Biguá en Bahía, el club del barrio Valle Hermoso saldrá favorecido por haberse quedado con el partido entre sí 46-30.

En consecuencia la lucha para los demás quedará acotada a la segunda plaza. En el caso de Argentino, para conservarla en el ámbito URS deberá ganarle hoy con punto bonus a Biguá, evitar que el XV marplatense sume tanto extra y esperar lo mismo para Unión del Sur.

Más allá que al recuperar jugadores valiosos en los últimos partidos del TRP A y de levantar su nivel de juego, el Chancho arrastra 16 derrotas consecutivas, lo cual hoy lo pone ante la posibilidad de lograr una hazaña. En un cotejo que será toda una final entre dos rivales que jugaron por lo mismo el año pasado (fotos), aunque con final feliz para el club bahiense, que recuperó entonces la segunda plaza URS en la máxima categoría.

El head coach Lisandro Flores eligió para hoy a estos titulares en Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Guido Ermiaga, 3. Pablo Cerljenko; 4. Julián Gargiulo y 5. Santiago Ramos; 6. Nicolás Marengo, 7. Martiniano Barsellini, 8. Francisco Ramírez; 9. Matías d'Empaire y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Alejo Marconi; 15 Manuel Molina.

Definidores, 16. Alfredo Montiel, 17. Valentín Infante, 18. Cristian Villarreal, 19. Francisco Maenza, 20. Bautista Schulmeister, 21 Pedro Selvarolo, 22 Bautista Infante y 23. Baltazar Montero.