Confirmado el calendario de sevens de la Unión de Rugby del Sur

Esta semana quedó confirmado el circuito de rugby seven de la Unión de Rugby del Sur, que agregó una etapa y que comenzará el próximo sábado 21 de este mes.

A las ya tradicionales citas Águilas del Sur (Argentino), José Durañona (Coronel Suárez RHC) y Sur de la República (Sociedad Sportiva) se agregó una nueva propuesta que organizará Universidad Nacional del Sur.

Se trata de una iniciativa con perfil más recreativo, dirigido a jugadores de 95 kilos o más, que se jugará como última actividad oficial del año, el 12 de diciembre.

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A la par habrá un seven femenino, todo a desarrollarse en La Madriguera, la cancha de UNS en el campus Palihue.

La agenda del circuito URS comenzará el próximo sábado 21 con el Águilas del Sur, propuesta de Argentino que el año pasado se disputó en Primera, M17 y M15.

Una semana después será el turno de una nueva edición del seven José Durañona en Suárez, mismo fin de semana en que se jugará el 42º Seven de la República para selecciones provinciales masculinas y femeninas, que organizará la UAR en Paraná.

La siguiente etapa será el 5 de diciembre con la realización del torneo Sur de la República de Sociedad Sportiva (La Carrindanga).

Último del Chancho

Por la tercera y última fecha de la Reválidad A-B del Regional Pampeano de rugby, este sábado Argentino recibirá a Biguá.

Primera jugará 15.45 con el arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur) e Intermedia desde las 14 (dirige Omar Villafañe).

El otro encuentro lo animarán Unión del Sur-San Ignacio.