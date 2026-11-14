Hora, TV y formaciones: Boca y Banfield definen al otro finalista de la Copa Argentina

Boca se medirá ante Banfield esta tarde, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se podrá ver a través de TyC Sports.

El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador de la llave se definirá por penales.

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El que avance, se enfrentará en busca ante Platense, que viene de eliminar a Atlético Tucumán.

*La previa

Boca llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.

De esta manera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, que incluiría la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en el Torneo Clausura, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

*Probables formaciones

-Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

-Estadio: Malvinas Argentinas

-Árbitro: Nazareno Arasa

-VAR: Lucas Novelli

-Hora: 19.

-TV: TyC Sports