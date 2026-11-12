Alarma en Boca: dos figuras tienen un pie y medio afuera de la semifinal contra Banfield

Lautaro Blanco está descartado y Santiago Ascacíbar será esperado hasta último momento en Boca para la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, este sábado en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza.

Blanco no pudo entrenarse a la par del plantel durante toda la semana luego de la victoria ante Defensa y Justicia en la última fecha del Torneo Clausura, que le permitió al equipo salir campeón de la Tabla Anual.

La decisión del cuerpo técnico es que no viaje con el plantel y descanse de cara a la final de la Copa Sudamericana, el sábado 21.

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En cuanto a Ascacíbar, sufrió un esguince de grado 1 en la rodilla derecha y será evaluado hasta último momento, a falta de un entrenamiento para partir hacia la provincia cuyana.

El jugador recibió una dura patada en la victoria contra Defensa y Justicia por parte del juvenil Valentín Loza, quien lo embistió en el minuto 9 del tiempo de adición, cuando quiso despejar una pelota a la que el exjugador de Estudiantes había llegado antes.

Luego del encuentro, Ascacíbar había quedado dolorido y le realizaron estudios médicos, cuyos resultados se conocieron este jueves, a pocas horas del decisivo duelo ante el "Taladro".

La probable formación

La idea del "Vasco" Arruabarrena es repetir el once que salió a la cancha contra el "Halcón" de Varela y pudo conquistar la tabla anual. Sin embargo, las molestias de Ascacíbar y Blanco entorpecieron esos planes para la semifinal contra Banfield en la Copa Argentina.

En caso de que Ascacíbar no llegue (está más afuera que adentro), hay dos alternativas: ingresa Tomás Belmonte en lo que será un "puesto por puesto"; o suma minutos Tomás Aranda, quien volvió de una larga lesión y podría jugar más adelantado, obligando a redoblar esfuerzos para marcar a Leandro Paredes y Milton Delgado.

Por otro lado, el reemplazante natural de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo será Malcom Braida. En la delantera, por segundo encuentro consecutivo, estaría Sebastián Villa en lugar de Leonel Flores.

De esta manera, el probable once de Boca ante Banfield irá con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar/Tomás Belmonte/Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.