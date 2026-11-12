Alfaro reveló que es uno de los afectados por la crisis bancaria en Paraguay: “Atravesados por el dolor"

La crisis financiera que sacude a Paraguay por la intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales del país, llegó hasta Gustavo Alfaro, técnico argentino de la Selección local que, según contó recientemente, fue uno de los tres millones afectados.

Después de que los propios futbolistas de la Albirroja emitieran un comunicado en conjunto para reclamar el dinero perdido de todo el país, el exentrenador de Boca habló este jueves en conferencia de prensa y se puso en representación de todos sus jugadores en medio de este duro momento.

“Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor. Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado”, comenzó, en la previa de los amistosos que jugará su equipo por la fecha FIFA de noviembre.

Y continuó: “Ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”.

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“Estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos a su servicio”, afirmó el DT de 64 años.

Además, el argentino se incluyó entre los afectados: “Nuestra misión aquí es luchar por ellos también. Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país, dé una muestra de grandeza, de superación y de madurez”.

“Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia”, agregó.

Y concluyó: “Todo lo que la selección me enseñó a lo largo de este tiempo, los valores de los cuales, no solamente esta selección, sino este país estaba formado. Y en honor a la verdad, en este tiempo que pasé con estos jugadores, siento que son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa”. (TN)