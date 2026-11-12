Al menos seis muertos en un bombardeo israelí contra un hospital en Gaza

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en la madrugada de este jueves, hora local, en un bombardeo israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos hay un cirujano de 52 años y un chico de 13, según informó el hospital a cadenas internacionales de noticias.

El personal del hospital dijo a medios internacionales que el bombardeo alcanzó el ala quirúrgica poco después de la medianoche y dejó los quirófanos fuera de servicio. Según esos testimonios había unos 800 pacientes internados en el complejo al momento del ataque. Entre los heridos había trabajadores de la salud.

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, el Ejército israelí y el Shin Bet, el servicio de seguridad interna, afirmaron que el objetivo era Muhammad Abu Ismail, a quien identificaron como comandante de la brigada de Hamás en Jan Yunis, y otros miembros del grupo que, según sostuvieron, operaban dentro del hospital.

Las fuerzas israelíes dijeron que utilizaron municiones de precisión y vigilancia aérea para reducir el riesgo para los civiles. El personal del hospital sostuvo que no recibió advertencias ni órdenes de evacuación. El Ministerio de Sanidad de Gaza calificó el bombardeo como “un grave atentado contra el sistema sanitario”.

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El ataque se produjo durante el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Desde entonces, Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua. (NA)