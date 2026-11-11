Tensión en Europa: alrededor de 6000 escuelas recibieron amenazas de bomba en Italia y hubo evacuaciones de emergencia en Escocia

Alrededor de 6000 escuelas recibieron este miércoles amenazas de bomba en Italia, en una nueva ola de alertas en países europeos que también golpeó al Reino Unido e Irlanda.

La primera ministra, Giorgia Meloni, descartó que representen un “peligro en concreto”.

Advertencias similares se registraron en escuelas del Reino Unido e Irlanda. Según la prensa local, hubo algunas evacuaciones en Escocia.

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Unas 6000 escuelas recibieron advertencias, informó el Ministerio de Educación italiano citado por la agencia de noticias italiana ANSA, reportó AFP. Por el momento no está claro cuántas escuelas evacuaron a sus alumnos.

“El director salió al patio y nos dijo que había llegado un correo electrónico con una amenaza de bomba, y, justo después, el edificio fue evacuado”, dijo Sofía De Ponte, una estudiante de 19 años del liceo Virgilio de Roma.

También en las últimas semanas se registraron falsas alertas de bomba en vuelos por toda Europa, y ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos, entre ellos Italia.

Los ataques provocaron una creciente preocupación en Europa por la posibilidad de una escalada de la llamada guerra híbrida, una estrategia que combina el uso de la fuerza tradicional con tácticas no convencionales de desestabilización.

El gobierno italiano pide evitar el pánico

La primera ministra afirmó que había convocado a una reunión con los responsables de seguridad e inteligencia para analizar la situación.

Según medios italianos, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, señaló que 312 escuelas habían recibido alertas y pidió a la población que no cayera en el pánico. Varios alumnos del liceo Virgilio de la capital explicaron que ni siquiera tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias tras recibir el aviso.

La policía aún no había llegado a la escuela porque “hay una lista de espera muy larga” de instituciones que deben ser inspeccionadas, explicó De Ponte. “Seguimos aquí esperando”, señaló su compañera Elena Sicignano, de 19 años.

Violetta Uboldi, profesora de arte en la escuela Brera de Milán, dijo que los niños celebraron el fin anticipado de la jornada.

Según los medios italianos, la amenaza de bomba llegó en un correo electrónico supuestamente enviado por un tal “Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán”.

“Acabo de dejar en su edificio, dentro de una bolsa de plástico, un potente explosivo con detonación a distancia”, decía el correo. La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudió a varios países europeos.

Daños y perturbaciones

El gobierno italiano trató de restar importancia a las amenazas.

“Por el momento, conforme las verificaciones realizadas, no hay ningún indicio que sugiera que exista un peligro concreto”, declaró Meloni en una publicación en Facebook.

Los avisos de bomba parecen, más bien, “estar vinculados a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación, la cual es actualmente objeto de todas las investigaciones exhaustivas necesarias”, señaló Meloni.

Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores de escuelas italianas, afirmó en un comunicado que las amenazas eran “claramente falsas”.

Sin embargo, añadió: “Este episodio demuestra hasta qué punto la irresponsabilidad, cuando se combina con el extraordinario poder comunicativo de las herramientas de las que disponemos hoy, puede causar daños y trastornos a gran escala”.

“Esperamos que pronto se esclarezca por completo el origen de estas amenazas y que se identifique a los responsables”, comentó.

Las policías del Reino Unido e Irlanda dijeron estar investigando correos electrónicos amenazantes enviados a cientos de escuelas, aunque en los dos países se abstuvo de ordenar evacuaciones al no considerarlos creíbles.

Sin embargo, el diario The Herald informó que varias escuelas escocesas fueron desalojadas y los alumnos enviados a casa. El pasado mes, cientos de escuelas de Irlanda del Norte, Escocia, Hungría y Serbia ya habían sido objeto de falsas amenazas. (TN)