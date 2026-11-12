Expareja de Cerimedo recibió asilo político del Gobierno de México

El Gobierno de México concedió asilo diplomático a la abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, y quien sufriera hace tres meses un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra.

La cancillería boliviana informó este miércoles en un comunicado que "se concretó la salida del país de Nadia Shirley Beller Delgadillo, tras otorgarle el salvoconducto solicitado por el Gobierno de México en cumplimiento de los derechos humanos y las normas internacionales".

El ministro, Héctor Huanca, expresó que el trámite inició el 4 de noviembre, tras recibir una nota diplomática de la Embajada de México solicitando garantías para la salida de Beller, a quien otorgó asilo diplomático.

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“Este análisis permitió distinguir la decisión soberana de México de las competencias que correspondían ejercer a Bolivia, así como establecer que existía fundamento jurídico para autorizar la salida de la ciudadana del territorio nacional”, señaló y añadió que se tomó en cuenta también la información sobre un posible embarazo y se aplicó la protección que la Constitución da a la maternidad.

“La señora Beller abandonó efectivamente el territorio boliviano durante la mañana de hoy, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento y que ha permitido atender una solicitud diplomática sensible con responsabilidad, seriedad y pleno respeto a las competencias de cada Estado. Bolivia ha cumplido con las responsabilidades que le correspondían, sin comprometer la independencia de la justicia ni interferir en las decisiones soberanas de otro país”, aseveró el canciller en el comunicado.

El 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Beller recibió tres disparos y sobrevivió al ataque. Desde el hospital, según su propio relato, acusó a Cerimedo de haber organizado el atentado para impedir que revelara supuestos vínculos de su expareja con sectores del poder político boliviano.

Cerimedo ganó proyección regional por su trabajo en campañas digitales y estrategias de comunicación para dirigentes de derecha. Fue cofundador del portal La Derecha Diario y director de la agencia Numen, dedicada a la comunicación política en redes sociales.

El consultor argentino mantuvo un vínculo cercano con Javier Milei y participó en la estrategia digital de su campaña presidencial. También trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y, según contó en una entrevista en mayo de 2026, asesoró políticamente al actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, durante su carrera electoral.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras el ataque contra Beller. Posteriormente, recibió medidas de prisión preventiva en expedientes por presunta tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. (NA)