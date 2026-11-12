Panamá reivindicó el control exclusivo sobre el canal interoceánico

Panamá reivindicó este miércoles su control exclusivo sobre el Canal interoceánico, luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que Washington y el Gobierno panameño ejercen conjuntamente el control de esa vía estratégica para el comercio marítimo internacional.

"No hay control de ningún país, solo Panamá controla el Canal", respondió el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, ante medios locales durante la inauguración de la XII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad.

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que la soberanía sobre la vía interoceánica corresponde exclusivamente a Panamá y que su operación y administración están bajo responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Martínez-Acha Vásquez explicó que el país mantiene mecanismos de cooperación en materia de seguridad con distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, República de Corea, Japón, Colombia y España, con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima.

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Sin embargo, aclaró que esos acuerdos de cooperación no implican una transferencia de facultades ni modifican el control panameño sobre el Canal.

Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional (Parlamento), Patsy Lee, rechazó las declaraciones del funcionario estadounidense y sostuvo que la afirmación sobre un supuesto control compartido de la vía interoceánica no corresponde a la realidad jurídica ni administrativa del país.

"Afirmar que Estados Unidos controla el Canal junto con Panamá es falso. Solo Panamá opera el Canal, y nuestra Constitución le asigna esa responsabilidad a la Autoridad del Canal de Panamá. El Canal está abierto al mundo y lo administramos los panameños", remarcó.

En entrevista con Xinhua, Lee consideró que las declaraciones representan un desconocimiento de la soberanía y la autodeterminación del pueblo panameño. Asimismo, recordó que la administración de la vía interoceánica es resultado de una lucha histórica de varias generaciones.

"Fue una conquista de generaciones. Hoy nos toca defenderla conociendo nuestros derechos, exigiendo cuentas a quienes gobiernan y tomando nuestras propias decisiones como país", expresó. (NA)