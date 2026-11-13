Lautaro Blanco se pierde la semifinal de Boca ante Banfield

Lautaro Blanco quedó afuera de la lista de convocados de Boca para enfrentar a Banfield este sábado, por las semifinales de la Copa Argentina. El lateral izquierdo arrastra un desgaste físico producto de la extensa seguidilla de partidos y, como no se encuentra al ciento por ciento, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena resolvió preservarlo.

Según informó TyC Sports, la decisión también está relacionada con la importancia que tiene la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre. El zurdo es el jugador de campo que más minutos acumuló en el equipo durante el segundo semestre y el entrenador no quiere arriesgarlo en un encuentro en el que considera que puede darle descanso para que llegue en mejores condiciones a la definición internacional.

El xeneize tendrá una baja importante para buscar el pase a la final de la Copa Argentina, aunque la decisión responde a una prioridad clara: cuidar a Blanco.

Blanco había entrenado de manera diferenciada durante la semana, posterior al triunfo frente a Defensa y Justicia, el sábado pasado. Si bien no se trata de una lesión que le impida jugar, las señales físicas llevaron al cuerpo técnico a tomar la determinación de dejarlo afuera de la semifinal y priorizar su recuperación.

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Sin su habitual dueño de la banda izquierda, el lugar en el equipo será para Malcom Braida. El ex San Lorenzo volverá a tener una oportunidad desde el arranque y afrontará el desafío de reemplazar a uno de los futbolistas más regulares y determinantes que tuvo Boca a lo largo de todo 2026.

De esta manera, el xeneize tendrá una baja importante para buscar el pase a la final de la Copa Argentina, aunque la decisión responde a una prioridad clara: cuidar a Blanco para que pueda estar disponible en el partido ante Atlético Mineiro y en el tramo más importante de la temporada.