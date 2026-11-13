Selección argentina: Scaloni mantiene varias incógnitas para el enfrentamiento con Uruguay

La presencia entre los titulares del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, una de las incógnitas. Foto: NA.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aún mantiene varias incógnitas de cara al enfrentamiento de esta noche contra Uruguay, que se llevará a cabo a partir de las 20 en "La Bombonera".

La primera duda está en el arco, ya que todavía no está confirmado si irá desde el inicio Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de recuperarse de una grave lesión en la mandíbula, o Gerónimo Rulli.

En lo que respecta a la defensa, la zaga central contaría con las presencias de Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que en el lateral derecho dirá presente Agustín Giay y en el carril izquierdo estará Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, ya tendrían su lugar asegurado Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, por lo que solo resta definir si el tercer integrante en aquel sector será Exequiel Palacios o Valentín Barco.

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Finalmente, en la delantera aparece la única incógnita, que pasa por la presencia de Thiago Almada y Gianluca Prestianni, quien tuvo un increíble inicio de temporada con el Benfica de Portugal, para acompañar a Nico Paz y Julián Álvarez.

El de este viernes contra Uruguay será el primer amistoso de la Selección argentina en la presente fecha FIFA, en la que también se enfrentará con Costa Rica.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Uruguay: Gerónimo Rulli o Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni. DT: Lionel Scaloni.