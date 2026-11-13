Ciclismo: todo listo para la programación del domingo en el circuito del Parque de Mayo

El domingo venidero, partir de las 8.30, tendrá lugar en el circuito del Parque de Mayo la 7ª fecha del calendario anual de la Federación Ciclista del Sud.

El festival incluye la realización de pruebas a tiempo con embalajes para todas las categorías.

Los primeros en competir en el trazado de 750 metros de extensión serán los adherentes y debutantes, quienes realizarán 30 minutos con embalaje final.

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Posteriormente será el turno de los master E y damas, que girarán durante 30 minutos y realizarán 2 sprints puntables.

Más tarde los master C y D efectuarán 45 minutos con 3 embalajes, para cerrar la programación con la prueba de 75 minutos con 5 embalajes puntables para los elite, sub 23, master A y B y juveniles.

En todos los casos los embalajes otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno de ellos.

El valor de la inscripción fue fijado en 20.000 pesos para federados y 15.000 pesos para adherentes y debutantes (en ambos casos incluye seguro particular de la prueba).

Para poder participar será requerirá la presentación de la licencia 2026 (sin excepción).