Gabriel Asnes: el título, el ir aprendiendo entre todos y qué le faltaría al equipo para la LBB Plata

Se abrazó a la copa, miró la cámara de fotos que lo enfocaba y se descargó. Gabriel Asnes volvió a dirigir un equipo superior después de muchos años y cumplió el objetivo que, por conformación de plantel, poco menos que tenía obligación de conseguir el debutante Caza y Pesca Huracán Médanos.

El ascenso a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata lo coronó con 32 victorias en 41 partidos, obteniendo los dos tramos de la LBB Bronce y superando en ambas finales a Pellegrini.

De todos modos, no fue sencillo para los medanenses, porque se toparon con un rival que le complicó la serie, y los obligó a correr de atrás en tres de los cuatro partidos (3-1).

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"Estaba tranquilo cuando nos vimos 9 abajo, los jugadores estaban un poco enredados y en los minutos trataba de calmarlos y de mentalizarlos de que se pusieran en juego, de hecho lo hicieron con un segundo tiempo muy bueno", destacó el entrenador, en relación al trámite del cuarto partido, que terminó 73-70.

"En el juego uno estuvimos diez abajo y en el tres fue un 12-1 que hicimos en siete minutos. En este último se arrancó muy errático y ellos con un Gómez Lepez intratable, aunque sintieron la ausencia de Juani Castro y los condicionó la baja de Fabri Starc", señaló el Víbora, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Caza y Pesca Huracán Médanos, la fusión de los dos clubes, venía participando en los torneos que organiza la ABB y esta temporada aceptó el desafío de ir por algo más, comenzando su participación en los torneos superiores en coincidencia con la vuelta de la tercera categoría.

"Cuando nos reunimos allá por diciembre del año pasado, la idea era volver al básquet, jugar en Tercera y tener un equipo medianamente competitivo", recordó Asnes.

La convocatoria inicial fue difícil, con un listado de jugadores que Asnes fue tachando a medida que le respondían que "no". Ya de por sí en un mercado cada vez más especulativo, pocos se animaban a correr riesgo con esta novedosa experiencia fuera del ámbito de la ciudad.

"Había que convencer a los jugadores, y cuando nos quisimos acordar habíamos incorporado tres o cuatro muy importantes, por lo que sabíamos que estaríamos en la pelea. La idea de la dirigencia es que tuvieran participación los chicos de Médanos algo que, lamentablemente, por diferentes circunstancias no tuvieron el protagonismo que ellos querían", señaló Asnes.

Priorizando el grupo ante todo y sabiendo quiénes lideraban desde el juego, a la hora de sumar individualmente todos lo hicieron pensando en el equipo.

"Los jugadores siempre pusieron al equipo ante cualquier adversidad. Se sacaron los egos personales. Imaginate que (Juan Cruz) Redivo venía de una serie floja y metió 30 (en el último partido). Nos hicieron una defensa triángulo y dos, encima de Redivo y Nico Sánchez, que metió 25 en el segundo partido", dijo el técnico.

También fueron importantes los jugadores de segunda línea, en quienes Asnes confió y aparecieron en momentos calientes.

"Los jugadores principales tenían su protagonismo, pero quienes venían de atrás a veces debían entender que eran jugadores de rol. Y muchas veces les decía 'vas a quedar solo porque te van a dejar solo', ya que el rival iba a tomar más recaudos con jugadores más importantes", explicó.

Detrás de un título hay tres patas que no pueden quebrarse: dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.

"Este fue un año ideal, porque los dirigentes pusieron todo a disposición y que te digan 'elegí preparador físico, jugadores' y te pregunten 'qué necesitan', te lleva a tener que ir trabajar y nada más. Hubo mancomunión tanto entre cuerpo técnico como jugadores, con la gente y los dirigentes", resaltó Asnes.

Y agregó: "Ellos preguntan, son muy humildes. Si tienen que agarrar un cepillo y limpiar la cancha lo hacen, o preparar un asado o viajar con cinco chicos para que vengan a entrenar".

Fue un trabajo de equipo, considerando que la propia dirigencia misma fue descubriendo de qué se trataba el básquetbol bahiense desde adentro, ahora siendo protagonista en una de las divisiones superiores.

"Fuimos aprendiendo, entre la ansiedad y la experiencia que tiene uno, y la inexperiencia de ellos por ser nuevos en este ámbito del básquet semi profesional. A veces tienen muchísimas ganas y uno lo valora, por eso trata de acompañar para que, entre las dos partes, salga todo lo mejor posible. Y, por sobre todas las cosas, se armó un grupo humano excelente, tanto adentro como afuera de la cancha, entonces, así muchas cosas se pudieron resolver más fácil", aseguró.

El andar del equipo fue entusiasmando a todo un pueblo que poco a poco empezó a identificarse.

"La gente se fue enganchando, lógicamente en época de frío se complicaba un poco la afluencia a la cancha, pero en las últimas fechas de la etapa regular la gente acompañó mucho", contó Asnes.

"Noté algo que -agregó- acá hace rato no lo veo: que los chiquitos fueran a la cancha con las camisetas y le pidan fotos a los jugadores. Obviamente toda la atención se la llevaba Nico Sánchez".

El logro movilizó a Médanos, significando uno de los hechos más importantes en la historia del deporte del partido de Villarino.

"Venía mucha gente grande y nos abrazaba, llorando y nos decía 'gracias por esta alegría que es enorme para la historia del club y el deporte de Villarino'. A veces uno no toma dimensión del logro", admitió Asnes.

En el palmarés de Gabriel Asnes este ascenso es el segundo título como entrenador, después de subir de Segunda a Primera en 1996 dirigiendo a Velocidad.

Y todo indica que, de no mediar inconvenientes, será quien dirija al equipo medanense en la edición 2027 de la LBB Plata.

"Creo que la semana que viene tendremos alguna charla. Hay cosas a mejorar desde el punto de vista de infraestructura, luminaria, vestuarios, pero se está haciendo todo muy a pulmón. La mano de obra de la gente está, lo que falta es lo económico", apuntó el Víbora.

Más allá del título, la visualización y todo lo que puede aprovecharse por lo que genera un título, este logro debería sumar para la consolidación de la actividad y el crecimiento de base en la institución.

"Creo que se va a capitalizar este logro, se van a acercar más chicos para reforzar divisiones menores, sobre todo aquellos que no tienen tanta participación en clubes de Bahía, y sabiendo que se podría entrenar en Bahía", se ilusionó.

"El Caza" con el equipo que armó para la LBB Plata le alcanzó y pudo saltar de categoría. Ahora bien, el próximo año se encontrará con otro nivel.

"Para ser competitivo y estar en mitad de tabla en la LBB Plata, a este equipo hay que agregarle un 2/3 y un 3/4, es decir, dos o tres jugadores y si es posible jóvenes", puntualizó Asnes.

"En la Liga de Plata se juegan muchos partidos y son vertiginosos, pero a veces no tienen tanta claridad en el juego. Y hoy no podría jugar la Liga de Plata con jugadores que promediaron 38 minutos por partido. Para jugar en una Liga de Plata y el jugador rinda al máximo tiene que jugar entre 26 y 28 minutos", evaluó el DT.

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