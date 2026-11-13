San Lorenzo-Altense, en Olimpo, inician la serie que para uno puede ser su final en LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo y Altense, dos de los últimos tres equipos que continúan en competencia en la temporada 2026 de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", comienzan a definir esta noche el segundo tramo del torneo.

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La serie, al mejor de cinco, se disputará íntegramente en Olimpo, iniciando a las 21, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Sam Inglera.

La primera localía -a fines de responsabilidad de la organización y a quien corresponde la recaudación- corresponde a San Lorenzo, lo mismo sucederá en el juego tres y, de ser necesario, en el cinco. Mientras que el verde oficiará de local en el segundo partido y eventual cuarto.

A propósito, las fechas previstas originalmente para la continuidad son el martes 17 (juego 2) y viernes 20 (juego 3), más martes 24 (juego 4) y viernes 27 (juego 5), estos dos últimos, de ser necesarios.

De todos modos, hoy definirán en la ABB si el martes se cambia de escenario o bien pasa a otro día el partido, porque Olimpo ese mismo día estará jugando de local por el Federal A de fútbol.

Lo que pasó

Hasta el momento se enfrentaron únicamente en fase regular, repartiéndose triunfos como locales: San Lorenzo, 78-70 y Altense, 77-71.

Para el naranja, número 1 de la fase regular, será la primera de las tres posibilidades de ascenso, considerando que, en caso de perder la serie, disputará la Súper final ante el mismo rival, derecho que se ganó por haberse adjudicado el primer tramo.

Y, a la vez, si no asciende directo -lo mismo ocurrirá en caso de ser Altense-, disputará una promoción -al mejor de cinco- con el vencedor de Barrio Hospital (1)-Independiente (0), que están jugando la serie por la permanencia en la LBB Oro.

El recorrido de Sanlo

San Lorenzo cambió de entrenador a partir de la octava fecha, asumiendo Nicolás Becchina (que estaba de asistente) en lugar de Sebastián Aleksoski -se alejó por decisión propia-, y sumó, previo a los playoffs, al experimentado Mauro Zalguizuri, en lugar del lesionado Nahuel Diez.

En cuanto a números, fue segundo en la fase regular del primer tramo, con 9 victorias y 2 derrotas.

En playoffs pasó en cuartos a Argentino (2-1), en semifinales a Ateneo (2-0) y en la final a Sportivo (3-2).

En la segunda parte ganó 10 de 11, y la sumatoria del 50% de los puntos del primer tramo, más el total del segundo, le permitió obtener el Nº1 de la fase regular.

A partir de ahí, superó en cuartos a El Nacional (2-0) y en semis a Sportivo (2-1).

En este segundo tramo acumula 14 victorias y apenas 2 derrotas, mientras que en su récord global obtuvo el 81,08% de triunfos (30-7).

Plantel

Nº Jugador

4) Mauro Zalguizuri

5) Ramiro Aguirre

6) Juan Pablo Fuentes

7) Joaquín Coria

8) Nicolás Herbik

9) Lautaro Fernetich

10) Matías Martínez

11) Juan I. De Pástena

12) Ramiro Antonio

13) Luca Miranda

14) Fermín Mariezcurrena

15) Simón Seewald

DT: Nicolás Becchina.

Así llegó Altense

Altense cosechó 8 triunfos y 3 derrotas en la fase regular de la primera parte, finalizó cuarto y en el primer cruce de cuartos de final lo eliminó Comercial, 2-1.

En la segunda parte repitió su récord de 8-3 y terminó segundo en la tabla final de fase regular.

Esta vez, a diferencia de la primera parte, avanzó en playoffs, superando en cuartos a Ateneo (2-1) y en semis a 9 de Julio (2-1).

Totalizó 12 victorias y 5 derrotas en este segundo tramo y acumuló, a lo largo del torneo, 21 triunfos y 10 derrotas (67,74%).

Plantel

Nº Jugador

4) Mateo Ortega

5) Lautaro Jaimes

6) Alan Lera

7) Juan Manuel Bicondoa

8) Máximo Simoncini

9) Genaro Simoncini

10) Ezequiel Pordomingo

11) Braian Baier

12) Daniel Agalupe

13) Manolo Alonso

14) Nahuel Altamirano

15) Joaquín Gómez

DT: Nicolás Altamirano

El martes en Altense

Espora, el otro equipo de la LBB Plata que se mantiene en competencia, jugará la promoción ante Pellegrini (segundo de la LBB Bronce).

La serie se jugará al mejor de cinco, íntegramente en cancha de Altense y comenzará el martes.

Continuará, de no mediar imponderables, sábado 21 y martes 24. En tanto, los eventuales cuarto y quinto serán viernes 27 y martes 1 de diciembre.