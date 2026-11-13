España: "Jugamos mejor semana a semana", dijo Feta Casteglioni

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Una de las sorpresas en la temporada 2026-27 de la División de Honor A de rugby español viene siendo Ordizia, que comparte la punta con los candidatos de siempre: Burgos, VRAC y El Salvador.

Allí el bahiense Federico Casteglioni mantiene su vigencia a partir de haber recuperado protagonismo y tries, gracias a la confianza y disposición ofensiva promovida por el head coach italiano Simone Raguzzi.

Ordizia integra un liderzgo compartido con Burgos y VRAC, los tres con 22 puntos al cabo de seis fechas. Precisamente, la sexta jornada marcó una pausa en la liga profesional por la participación del seleccionado de España en el la Nations Cup ante Chile. Y para Feta, un parate que vino bien luego de sufrir un golpe en un hombro en la victoria ante Complutense Cisneros 45-12 como local.

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Gente nueva, entrenador nuevo pero hubo cosas positivas que fuimos ajustando semana a semana.

"Fue un impacto directo en el hombro. Al parecer es sólo un golpe, pasa que está en la zona del acromeo. Y cuando te golpeás parece que se comprime todo. Estoy pendiente de hacer una ecografía, creemos que no hay nada roto. Ahora tenemos una semana libre, asi que me viene bien para recuperar", le dijo el bahiense a "La Nueva.".

El fullback, de 36 años, viene siendo titular y hace un par de fechas le anotó un try al VRAC en la victoria de local (39-30), resultado que por reglamento lo deja en el 2º lugar con mejor diferencia de puntos.

"Súper contento con el presente del equipo. Estamos entrenando bien. Por ahí el primer partido lo perdimos. Faltaba un poquito de trabajo al ser el primer partido... Gente nueva, entrenador nuevo pero hubo cosas positivas que fuimos ajustando semana a semana", dijo Feta, en relación a la derrota sufrida en el debut ante Liceo Francés (25-15).

El line y el scrum son buenos lo cual nos permite ganar partidos a pesar, por ahí, de no jugar tan bien.

"Después en el segundo partido le ganamos a Alcobendas de visitante y a partir de ahí, cuando ganás es más fácil construir. Empezamos a jugar mejor semana a semana. Si bien hay un montón cosas para mejorar, estamos bien. Tenemos buenas fases estáticas, algo fundamental. El line y el scrum son buenos lo cual nos permite ganar partidos a pesar, por ahí, de no jugar tan bien", explicó Casteglioni, el jugador de rugby bahiense con más partidos internacionales en un seleccionado, en su caso con España (44 caps).

"Estoy muy contento con cómo estamos entrenando, la filosofía de trabajo que tenemos y obviamente, ganando todo es más fácil", concluyó.

La máxima categoría del rugby español cuenta con otros bahienses como el segunda línea Cristian Abarca (formado en Universitario) en El Salvador (4º en la liga) y el pilar Nicolás Jurado (formado en Sociedad Sportiva) en UE Santboiana, que va 6º.

Y en el segundo escalón, DH B, otro exponente del club Universitario como Cristian Torresi transita un muy buen presente con Pasek Belenos, que marcha 2º en las posiciones. "Kiki", además, es el cuarto máximo anotador de su equipo con promedio de un try por partido.