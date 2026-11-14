En un final con incidentes afuera, Libertad venció a Huracán por penales y se metió en la final

Los incidentes registrados en el cierre (ver abajo) opacaron una tarde tranquila y de fútbol, en la que Libertad eliminó a Huracán de Ingeniero White por penales y se metió en la final del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

El equipo de Villa Rosas se impuso desde los 12 pasos por 5 a 3, tras igualar sin goles en el tiempo regular del partido disputado en el estadio Bruno Lentini y que fue dirigido por Juan Ignacio Miranda.

Avello, con dedicatoria especial en la remera, anotó el penal decisivo.

Para el elenco dirigido por Fabián Ehulech anotaron sucesivamente en la tanda Marcos Pérez, Luciano Trídico, Nahuel Sánchez, Fernando Ojeda y Nelson Avello.

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Mientras que para el Globo convirtieron Facundo Reynoso, Fabián Dauwalder y Julián Pérez. Héctor Zabala, en tanto, erró su definición, tras definir desviado por el costado del arco.

En el dueño de casa, además, fue expulsado Walter Linares a los 85 minutos.

Con esta victoria, Libertad, que había sido sexto y entró a los cruces porque Sporting y La Armonía jugarán el descenso, bajó al mejor de la fase regular y esperará en la final de los playoffs al vencedor San Francisco y Bella Vista, que se medirán mañana domingo en el Gustavo Novoa.

Huracán, ganador del Apertura, aguardará rival en la final extra.

*Lamentable

Mariano Moreno, histórico jugador de Libertad, fue uno de los que sufrió los destrozos.

Luego de un partido sumamente tranquilo dentro (no hubo amonestados) y fuera de la cancha, que se jugó en un contexto totalmente normal, el cierre fue con incidentes lamentebles.

Es que con la tanda de penales ya comenzada, una persona arrojó desde afuera del estadio hacia dentro de la cancha latas de humo encendidas con los colores de Libertad, que no contó con su público hoy en el Bruno Lentini ya que sólo se jugó con la parcialidad local.

Anotnio Andragnez sacando del campo una de las latas de humo que cayeron desde afuera.

Trídico y Scalco, excompañeros en Huracán, hablaban tras las caída de las latas de humo.

Esto generó la reacción de los simpatizantes del Globo que fueron en busca del responsable del hecho y generaron destrozos en los autos que se encontraban en el sector visitante, que pertenecían al puñado de directivos autorizados para ingresar al estadio.

Incluso, un grupo de simpatizantes de Huracán llegó hasta la puerta de ingreso de la tribuna visitante, donde se topó con la Policía, quedando a centímetros de la parcialidad de los allegados de Libertad.

Por esta situación, la tanda de penales estuvo demorada por algunos minutos, ya que los jugadores se acercaron a la tribuna a ver qué sucedía y, también, a intentar proteger a los presentes.

Luego de eso, la serie continuó con normalidad y tras el partido la delegación de Libertad pudo dejar el estadio sin inconvenientes.

*También hubo un partido

En los 90 minutos reglamentarios hubo poco para destacar, en un partido parejo, de poco vuelo y de escasas situaciones.

Huracán, que armó un mix ya que mañana domingo jugará la semifinal del Torneo Regional, fue el que tomó la iniciativa en el comienzo y aunque le costó ser preciso, se adelantó en el terreno y llevó el peso del juego.

Libertad, en tanto, aguantó siendo ordenando y prolijo a la espera de una chance.

De a poco, además, se fue adelantando y con sus armas ambos se repartieron las situaciones de riesgo en el primer tiempo.

Robles la protege ante la llegada de Giamberardino.

La más clara del Globo fue un remate cruzado de Tomás Segovia, quien ingresó al área por el vértice derecho y luego de una serie de rebotes definió cruzado y encontró una buena reacción de Facundo Carnicero.

También más tarde Fabián Dauwalder tuvo una algo menos nítida, tras un envío largo de Rossi, con un remate cruzado que se fue ancho.

Giamberardino y Dauwalder luchan en el medio.

Libertad, en tanto, generó su gran posibilidad en los pies de Nelson Avello, quien recibió en el segundo palo un centro de Nahuel Sánchez y tras un buen remate de aire obligó a una gran reacción de Hernán Herrera.

Ya en el complemento, mientras el tiempo transcurría sin mayores sobresaltos y lejos de los arcos, Pekel tuvo una clarísima ni bien ingresó pero la jugada fue anulada por falta previa a Herrera.

Pekel le quita la pelota a Herrera antes de definir. La jugada fue anulada por foul del atacante.

El lamento de los jugadores de Libertad, luego de que anularan el gol de Pekel, por falta al arquero.

Carnicero intenta despejar ante la llegada de Munives.

Además, Huracán empezó a mover el banco y mandó a la cancha a Walter Linares y Dan Brian Scalco, que con un par de corridas se generó sus chances pero no pudo definir con puntería para vencer al bueno de Carnicero.

El Pato, además, vio la roja tras una falta 5 minutos y se fue rápido del juego.

Así las cosas, el tiempo corrió y todo se definió en los penales y tras los lamentables incidentes.

Libertado terminó festejando en el Lentini.

Avello y una dedicatoria para el recuerdo.

*La síntesis

Huracán 0 (3)



Herrera 6



J. Pérez 5

A. Andragnez (c) 5

Rossi 6

E. Lischeske 5



Dauwalder 5

Tormann 5

Robles 6

L. Torres 5



Segovia 5

Munives 5



DT. Mauro Brunelli

Mauro Brunelli, DT de Huracán.

Carnicero (c) 6M. Paredes 5S. Palacios 5T. Vallejo 6G. Falcioni 5Avello 6Trídico 6Giamberardino 5Cocciarini 5N. Sánchez 5Pane 5F. Ehulech

Fabián Ehulech, DT de Libertad.

no hubo goles.no hubo goles. Fue expulsado W. Linares (H), a los 40m.Para Huracán marcaron Reynoso, Dauwalder y J. Pérez. Mientras que Zabala desvió su disparo. Para Libertado anotaron M. Pérez, Trídico, N. Sánchez, Ojeda y Avello.

55m. Reynoso por Rossi, 75m. Linares y Scalco por Robles y Torres y 88m. Zabala por Munives, en Huracán; 63m. M. Pekel por Pane, 79m. Soto por Giamberardino y 88m. M. Pérez y Ojeda por Palacios y Cocciarini, en Libertad.Juan Ignacio Miranda (6).Huracán (sintético).