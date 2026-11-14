Argentino cayó con Biguá 7-0 y perdió la plaza URS en el Pampeano A

En un partido en el que buscó el try incansablemente, porque tenía que ganar con punto bonus, Argentino no pudo romper el cero y cayó como local ante Biguá por 7 a 0.

Este partido marcó el final de la Reválida A-B y decretó la pérdida de la segunda plaza de la Unión de Rugby del Sur en el Regional Pampeano A de rugby.

Dirigió el árbitro Juan Ignacio Rossello (Sur). En Intermedia hubo éxito de Argentino ante Biguá por 24-17, cotejo arbitrado por Omar Villafañe (Sur).

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Argentino llegó a este final de temporada condicionado por una campaña regional sin victorias (acumuló 17 caídas) y dependía de ganar esta tarde con tres tries de diferencia, además de esperar que se le diera el resultado del otro partido. Que finalmente se dio: San Ignacio goleó a Unión del Sur por 70 a 17 y mantuvo su lugar en el TRP A.

Tuvo un primer tiempo en el que dominó en posesión y territorio. Se nutrió de las numerosas infracciones rivales (12 penales en la primera parte) para buscar el touch y generar situaciones propicias de line y maul conducentes al esperado try. Pero Biguá lo controló bien cuando intentó el empuje o bien lo contrarrestó cuando el local buscó por afuera.

Entonces luego de una primera parte igualada en cero, en el complemento la presión por el resultado en una carrera contrarreloj, llevó al Chancho a jugar al límite en defensa. Comenzó a sumar penales en contra y Biguá tuvo la iniciativa.

La visita, que venía de una amarilla al hooker a los 38m., emparejó las acciones pronto en el complemento, en parte porque el XV bahiense también se quedó con uno menos por amonestación al octavo Francisco Ramírez a los 44m. Cinco minutos luego Biguá tuvo la chance de abrir el marcador con un penal a los palos, pero resultó fallido.

El partido ya era de ida y vuelta pero sin que ninguno pudiera generar situaciones claras de try dentro de la zona de 22 metros. Si bien las obtenciones en las formaciones fijas estuvieron, ninguno pudo articular un ataque certero. Por infracciones e imprecisiones en el manejo. Pero en ese contexto Biguá se mostró más vertical cuando los portadores avanzaron.

A los 67m. ambos equipos volvieron a recibir amarilla (Alejo Marconi en el local) y poco después, de una pelota que Biguá recuperó en su zona de 22 metros, la ofensiva se proyectó a campo bahiense y el apertura Hernán Ebrett eludió marcas hasta apoyar detrás de la hache el único try del encuentro (72m.).

Y con ese try Biguá terminó festejando la victoria y la llegada al TRP A de otro club de la Unión de Rugby de Mar del Plata en 2027, temporada en la que el flamante campeón Sociedad Sportiva quedará como único participante de la URS en ese nivel, entre 8 clubes.