River ganó y empató con Gimnasia en dos amistosos a puertas cerradas en el Monumental

River y Gimnasia de La Plata jugaron un partido con titulares y otro con suplentes este sábado a puertas cerradas en el estadio Monumental, en bloques de 50 minutos (dos tiempos de 25 cada no), a una semana de disputar los octavos de final del Torneo Clausura.

Con los titulares, River ganó 2 a 0 con gles de Sebastián Driussi y Tomás Galván. En tanto, el duelo con suplentes fue empate 1 a 1 con tantos de Rafael Santos Borré, para el "Millonario"; y Nicolás Colazo para Gimnasia.

Para el primer bloque, Leonardo Ponzio paró el siguiente equipo en River: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

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Asimismo, los once titulares del elenco de Ariel Pereyra fueron: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Torrejón; Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

En el partido de los suplentes, River formó con: Ezequiel Centurión; Benjamín Rodríguez, Tobías Ramírez, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Valentín Lucero; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Felipe Esquivel.

Por su parte, Gimnasia lo hizo con: Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Matías Melluso; Juan Pérz, Augusto Max, Facundo Di Biasi, Franco Torres; Manuel Panaro y Nicolás Colazo.

Las conclusiones de ese primer encuentro, a una semana del partido que River tendrá contra Lanús por los octavos de final en el Monumental, es que Lautaro Rivero le ganaría la pulseada a Lucas Martínez Quarta para integrar la zaga central en la defensa.

Por otra parte, Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza siguen diferenciados y no pudieron sumar minutos ya que todavía no cuentan con el alta médica por distintas lesiones. Santiago Beltrán y Thiago Almada, afectados por la Selección argentina, tomarían los lugares de Centurión y Driussi, respectivamente.

En el lateral derecho, el Millonario aguarda por la resolución de la apelación para reducir la pena de Gonzalo Montiel, sancionado con tres fechas de suspensión. En caso de conseguirlo, el hombre de la Selección argentina tomaría el lugar de Gio González.

La buena noticia para Ponzio, que se venía anticipando en la semana, es que Juan Portillo volvió a sumar minutos en el duelo de los suplentes. El mediocampista devenido a defensor central se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla en febrero y desde entonces estaba en recuperación, tras ser operado.

En la semana, Portillo entrenó a la par y hoy recibió el alta definitiva, jugando un rato en el segundo amistoso. Esto le permite al entrenador tener una variante más en la defensa o mismo en el mediocampo, por las lesiones de Moreno y Vera.

River jugará los octavos de final el domingo 22 de noviembre desde las 19:00 en el estadio Monumental ante Lanús. El elenco de Núñez se clasificó cuarto en su zona mientras que el del Sur lo hizo en el quinto lugar.

Por su parte, Gimnasia fue tercero en la Zona B y jugará ante Newell´s (sexto en la Zona A) en el "Bosque", el lunes 23 a partir de las 17:00.