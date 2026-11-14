La camiseta homenaje de Los Pumas y el batacazo de Gales

Desde la izquierda, Delguy, Matera y Petti a pleno con el himno nacional. Fotos: prensa UAR.

En otro homenaje del rugby al fútbol y en el partido que Los Pumas disputaron este sábado ante Italia, el seleccionado argentino de rugby lució una camiseta Le Cop Sportif similar a la que usaron los campeones del Mundial México '86, liderados por Diego Maradona.

La marca que viste hoy a Los Pumas es la que también lució en 1986 el equipo dirigido por Carlos Bilardo, que levantó la Copa del Mundo tras ganarle la final a Alemania por 3-2 el 29 de junio, en el Estadio Azteca.

"Hay camisetas que no necesitan explicación. Basta con verlas. La del ‘86, con sus rayas verticales celestes y blancas, quedó grabada en la memoria de un país entero que supo creer. Hoy, a 40 años de aquella gloria, Los Pumas la llevan a la cancha", indicó la marca en un comunicado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Frente a Italia, el seleccionado estrena la camiseta Gala home, una pieza que cierra la cápsula homenajeando a los héroes del ‘86 y que nace, ante todo, para decir gracias a quienes dejaron su marca en el deporte argentino. Por única vez, Los Pumas cambian sus rayas horizontales por las verticales, en un gesto de respeto, orgullo y memoria", agregaron.

"Celeste cielo. Blanco historia. Una camiseta pensada para quienes crecieron viendo esos colores en el pecho de sus ídolos, y que cada jugador de Los Pumas lleva con la responsabilidad de representar a todo un país", concluyó.

"La camiseta Gala home tiene como protagonista absoluto un diseño bastonado vertical en celeste y blanco. Está confeccionada en microfibra 100% poliéster de alta calidad, que ofrece ligereza, resistencia y confort. Lleva cuello redondo y puños blancos ajustados, y suma un grip antideslizante en el pecho para mejorar el control de la pelota durante el juego. El logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas, ambos en TPU termoaplicado, completan una camiseta que combina nostalgia y performance", indicaron.

La propuesta se completa con el inconfundible short negro corto, una estética que sigue viva en el imaginario deportivo argentino.

Gales lo hizo

Por primera vez desde 1953, el seleccionado de rugby de Gales le ganó hoy a All Blacks, por 35-28 en Cardiff.

Al cabo del primer tiempo ambos equipos igualaron en 21.

Los tries del ganador fueron de Williams (1m.), Lake (5m), Griffin (23m), James (43m.) y Rees-Zammit (48m.). Para la visita anotaron Ratima (9m.), Sititi (30m.), Fineanganofo (42m.) y Lakai (52m.).

Este es el compacto: